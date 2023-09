L'innovativa funzione Plug&Charge di Hyunday è ufficialmente disponibile in Italia

Nel processo di concorrenza che Hyundai ha avviato contro Tesla nel settore delle infrastrutture, la casa coreana ha introdotto la funzione Plug & Charge anche in Italia attraverso Charge myHyundai. Questa funzionalità consentirà ai clienti di semplificare il processo di ricarica eliminando la necessità di autenticazione manuale.

Una volta attivato un account Charge myHyundai, basterà collegare il veicolo a un punto di ricarica compatibile abilitato per Plug & Charge per avviare automaticamente la sessione di ricarica. Questo processo avviene grazie a una comunicazione integrata tra il veicolo e la colonnina di ricarica senza bisogno di app o schede di autenticazione.

Per il primo collegamento sarà richiesta l'installazione di un certificato sul veicolo e successivamente le sessioni di ricarica inizieranno automaticamente al contatto della colonnina con l'auto. La fatturazione delle sessioni di ricarica multiple presso diversi operatori verrà semplificata attraverso una singola fattura mensile. Questa funzione è già disponibile sulla Hyundai IONIQ 6 e sarà presto disponibile anche sulla Nuova KONA Electric.

Per questo progetto Hyundai Motor Europe ha collaborato attivamente con fornitori di soluzioni di ricarica, tra cui Digital Charging Solutions, per garantire ai suoi clienti di EV l'accesso a una rete di ricarica affidabile in tutta Europa. Charge myHyundai, il servizio di ricarica pubblica della casa automobilistica, ha raggiunto oltre mezzo milione di punti di ricarica in 30 Paesi europei, dimostrando l'impegno di Hyundai nel voler sostenere la mobilità elettrica.

Nel contesto della mobilità sostenibile Hyundai ha anche appena lanciato la sua bici elettrica. Le mosse del colosso coreano mirano a creare una valida alternativa all'offerta di Tesla nel mercato dell'elettrificazione della mobilità.