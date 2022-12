Sono iniziate le consegne europee della Lucid Air: arriveranno prima in Germania e Olanda

Il famoso youtuber Marques Brownlee ha definito la Lucid Air migliore della Tesla Model S, un giudizio niente male alla vigilia dell’inizio delle consegne del modello nel vecchio continente. Le consegne delle Air Dream Edition per l’America sono terminate e ora Lucid Motors si appresta a sbarcare in Europa, toccando prima Germania e Olanda.

Come anticipato, le prime Lucid Air europee saranno dunque nella variante più ricca e lussuosa, e non sarà possibile ordinarne altre dal momento che sono già tutte vendute, con un prezzo base, in Germania, di 218.000 euro. I clienti europei interessati all’acquisto di una Lucid Air potranno comunque prenotare il modello nelle sue altre varianti, ovvero Pure, Touring e Grand Toruing.

Ci saranno dunque due tipologie di Lucid Air Dream Edition che sbarcheranno in Europa, ovvero le versioni Range e Performance: la prima sarà il veicolo elettrico con il miglior ciclo WLTP del mercato europeo, con un’autonomia dichiarata di 883 km adottando i cerchioni da 19 pollici e una configurazione dual motor capace di 933 CV; sulla versione Performance invece la potenza cresce a 1.111 CV, per scattare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, ma l’autonomia scende, con un dato WLTP di 861 km.

Infine, ricordiamo che chi fosse interessato ad una delle prossime Lucid dovrà versare una quota di prenotazione di 300 euro e gli ordini si potranno effettuare nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Monaco, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Nel frattempo, Elon Musk pensa che Lucid Motors sia vicina al fallimento.