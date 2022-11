Iniziata la produzione della Lightyear 0 a energia solare: ricarica 70 km al giorno

Se pensate che le auto elettriche abbiano già dato il loro massimo vi sbagliate di grosso. Siamo solo all'inizio di un lungo viaggio e una delle prossime grandi tappe è rappresentata dalle auto elettriche a energia solare - come la Lightyear 0 la cui produzione è appena iniziata in Finlandia.

Può sembrare un dettaglio da poco, per la compagnia Lightyear però è un traguardo fondamentale, che arriva dopo anni di lavoro. La Lightyear 0 a energia solare viene finalmente prodotta presso la Valmet Automotive a Uusikaupunki, in Finlandia per l'appunto, dopo 6 anni di sviluppo. E pensare che tutto è nato da un team di lavoro universitario chiamato Solar Team Eindhoven, che ha successivamente dato i natali alla Lightyear per creare auto elettriche a energia solare perfettamente omologate per viaggiare in strada.

La Lightyear 0 nella sua versione finale è stata presentata appena lo scorso giugno (ufficiale la Lightyear 0 a energia solare), con la compagnia che ha anche promesso una ricarica di circa 70 km al giorno (meteo permettendo) con la sola energia del sole. Percorrendo 50 km o meno al giorno sarebbe dunque possibile, teoricamente parlando, sfruttare la Lightyear 0 senza collegarsi mai ad alcuna colonnina, a costo zero.

Per i lunghi viaggi invece viene in nostro soccorso la ricarica Fast, capace di recuperare 520 km ogni ora di connessione; avendo un'autonomia dichiarata di 625 km WLTP, la Lightyear 0 si ricarica in DC in poco più di un'ora. Il tutto con appena 60 kWh di batteria, grazie a un'aerodinamica studiata appositamente per ottimizzare i consumi.

Certo siamo leggermente indietro con la tabella di marcia, nel mese di novembre dovevano infatti arrivare i primi ordini in mano ai clienti, ma siamo fuori davvero di poco, Lightyear riuscirà nell'intento nel mese di dicembre.

La mobilità a energia solare però costa ancora cara: la Lightyear 0 viene infatti venduta a 250.000 euro tasse escluse, con 7 colorazioni aggiuntive che valgono 5.000 euro di extra e la possibilità di aggiungere o meno la copertura delle ruote posteriori - che aggiunge circa 12 km in più con ogni ricarica. Se 625 km vi sembrano pochi, con la Lightyear One potrete arrivare a 710 km...