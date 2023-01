Iniziata la produzione della Ducati V21L: gli appuntamenti MotoE 2023 da non perdere

L’edizione 2022 di EICMA è stata a dir poco esplosiva, con numerose anteprime e visitatori tornati ai numeri pre-COVID. Alla fiera abbiamo potuto ammirare anche la nuova Ducati V21L che ora è appena entrata in produzione in previsione di una nuova stagione della MotoE.

A circa un anno di distanza dal primo test svolto in pista con Michele Pirro, presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, è ufficialmente iniziata la produzione dei prototipi V21L che saranno protagonisti della stagione 2023 del FIM Enel MotoE World Championship. La produzione in questione è iniziata lo scorso mese di dicembre, con Ducati che ha in previsione di creare 23 unità, tutte pronte per metà febbraio 2023.18 V21L finiranno direttamente in gara, mentre le 5 unità aggiuntive saranno a disposizione dell’organizzazione. I prototipi vengono assemblati da tecnici esperti del Reparto Corse Ducati MotoE con lo stesso procedimento e la stessa precisione con cui si costruisce una MotoGP.

Dopo un anno di test con Michele Pirro, Alex De Angelis e Chaz Davies, la V21L debutterà con i piloti e i team del Mondiale 2023 nei giorni del 6, 7 e 8 marzo a Jerez, poi seguiranno tre giornate di prova ad aprile sul circuito di Montmelò a Barcellona. Il debutto in gara avverrà invece nel Gran Premio di Francia sabato 13 maggio 2023. Il calendario Campionato Mondiale MotoE 2023 si articola in 8 Gran Premi con due gare a weekend, entrambe di sabato. Dopo la Francia la MotoE approda al Mugello nel weekend dell’11 giugno, al Sachsenring in quello successivo e ad Assen nel fine settimana del 25 giugno. Il 5 agosto ci si trasferisce a Silverstone, poi è il turno del Red Bull Ring il 20 agosto, la Catalunya il 2 settembre e Misano il 10 settembre a chiusura di una stagione che si preannuncia esplosiva.