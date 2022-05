Iniziata la produzione dell'Aston Martin DBX707: il primo esemplare è pronto alla consegna

Lo scorso febbraio Aston Martin ha presentato al pubblico il SUV a motore termico più potente e veloce del pianeta, ossia il DBX707, un nome che suggerisce proprio la potenza di 707 CV che riesce ad esprimere dal suo V8 di derivazione AMG. A distanza di qualche mese la casa di Gaydon ha ufficializzato la nascita del primo esemplare di produzione.

La prima Aston Martin DBX707 è uscito dunque dalla fabbrica di St. Athan in Galles, ed è soltanto il primo di molti esemplari, che verranno poi consegnati ai legittimi proprietari sparsi in oltre 50 paesi del mondo.

"Aston Martin è immensamente orgogliosa di produrre prodotti leader del settore come il DBX707 da una struttura di livello mondiale in Galles e siamo lieti di vedere completato il primo modello", ha affermato Michael Straughan, direttore operativo di Aston Martin Lagonda.

La casa ci tiene a precisare che la DBX707 è anche la prima vettura prodotta in Galles negli ultimi 50 anni, e l’inizio della sua produzione ha richiesto l’assunzione di 100 nuovi tecnici che potessero lavorare allo stabilimento di St. Athan.

A tal proposito Straughan ha poi aggiunto: “Il SUV DBX707 è un simbolo della nuova era per Aston Martin e la capacità del marchio di combinare ultra-lusso e prestazioni elevate. La reazione iniziale da parte di clienti e media è stata straordinaria e, mentre aumentiamo la produzione di DBX707 a St. Athan, è fantastico che abbiamo avuto anche l'opportunità di far crescere il nostro team e creare maggiori opportunità di lavoro per le persone della comunità locale”.

Il SUV Aston Martin è quindi il più potente e veloce attualmente sul mercato, ma chissà se manterrà il primato anche dopo l’arrivo del Purosangue V12, il primo SUV di Ferrari.