Iniziata la costruzione del quartier generale Rimac in Croazia: una struttura da oscar

Su YouTube ci sono alcuni utenti specializzati nel tenere d’occhio i lavori in corso presso le Giga Factory Tesla sparse per il mondo, e Rimac deve essersi ispirata proprio a questi filmati nel presentare il suo video che annuncia l’inizio dei lavori di costruzione del suo nuovo quartier generale globale a Zagreb, in Croazia.

Il campus ideato da Rimac accoglierà la produzione di tutti i prossimi modelli della casa, compresa la Nevera (guardate le prestazioni pazzesche della Rimac Nevera sul quarto di miglio), e coprirà un’area di 200,000 metri quadrati all’interno dei quali ci sarà spazio anche per un circuito di test, un museo e le varie strutture dedicate al design, alla progettazione, alla produzione e alle fasi di test.

“Da quando ho fondato l'azienda, la chiave per me è stata creare il miglior ambiente di lavoro possibile", ha dichiarato in una nota il fondatore e amministratore delegato dell'azienda Mate Rimac. “È più naturale creare ottimi prodotti quando ci si trova nell'ambiente giusto. Con il Campus vogliamo fare esattamente questo: creare l'ambiente migliore per il lavoro e la creatività, ma non solo per i nostri dipendenti. Questo è un luogo dove i clienti, gli studenti e il pubblico in generale sono i benvenuti e invitati a socializzare con i nostri dipendenti. Inoltre, ci prendiamo molta cura di integrare la struttura nella natura e in ciò che la circonda e di essere a emissioni zero”.

La struttura è stata progettata per accogliere eventuali espansioni future, e una volta ultimata potrà accogliere fino a 2500 dipendenti, una quantità doppia rispetto a quelli di cui dispone attualmente. All’interno del campus ci saranno molte aree verdi e altre features, come stanze dedicate alla realtà virtuale, un bar, una games room, uno spazio dedicato alla vendita, palestra, ristorante e addirittura una scuola materna con tanto di animali della fattoria.