Iniziano le consegne del nuovo Ford Ranger Raptor sul territorio europeo

A maggio Ford ha aperto gli ordini del Ranger Raptor di nuova generazione, e adesso dovrebbero iniziare le prime consegne ai clienti che hanno ordinato il Ranger Raptor in Europa, e in particolare nei paesi dove il Ranger va per la maggiore, ovvero Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Per il momento il Ranger Raptor è offerto solo con una motorizzazione, vale a dire col motore EcoBoost V6 twin-turbo da 3.0 litri capace di 288 CV e 491 Nm di coppia abbinato ad una trasmissione automatica a 10 rapporti, ma all’inizio del 2023 dovrebbe aggiungersi una nuova motorizzazione diesel twin-turbo da 2.0 litri, che moltro probabilmente resterà un’esclusiva del vecchio continente.

Ricordiamo che il Ranger Raptor costa 62.500 euro in Italia, ed è disponibile in una sola versione con doppia cabina, sette modalità di guida e ammortizzatori formati Fox Live Valve che si adattano ai vari tipi di terreno. All’interno dell’abitacolo invece la tecnologia non manca, con una strumentazione digitale da 12,4 pollici a cui si affianca un secondo schermo touch screen da 12 pollici sulla console centrale su cui gira il nuovo sistema d'infotainment Ford SYNC 4A. Infine sono tre i colori disponibili: Arctic White, Code Orange e l’iconico Blue Lightning.