Inizia la produzione della Volkswagen ID.5: arrivo previsto dopo giugno 2021

Quando arriverà sul mercato la nuova Volkswagen ID.5? Beh prima di quanto potessimo immaginare, visto che il marchio tedesco ha appena annunciato l’inizio della produzione a Zwickau, in Germania.

Stiamo parlando della terza vettura della famiglia ID di Volkswagen. Dopo la hatchback ID.3 e il crossover ID.4, per il produttore tedesco è arrivato il momento di puntare ancora più in alto, con un secondo crossover ma con linee da coupé che sarà commercializzato in Europa già nella seconda metà del 2021.

Al momento la vendita dell’auto sarà riservata solo all’Europa, così come accaduto alla sorella ID.3; soltanto la ID.4 avrà il delicato compito di conquistare il particolare mercato nord americano - per ora almeno. Nonostante l’inizio della produzione, sono ancora molti i nodi da sciogliere sulla nuova ID.5, ad esempio non conosciamo né la sua scheda tecnica, né il suo prezzo - per non parlare di quale line-up abbia scelto per lei il marchio di Woflsburg, quali tagli di autonomia avremo e così via.

La piattaforma alla base sarà comunque la MEB, dunque è lecito aspettarsi motori e batterie molto simili a quelli della ID.4, pronti a spingere una vettura un pochino più muscolosa e sportiveggiante. Con la ID.5 Volkswagen arriva così a realizzare metà del progetto ID, che a Zwickau vedrà nascere ben sei modelli differenti a base MEB, restiamo in attesa di conoscere nuovi e interessanti dettagli. Nel frattempo sappiamo che in programma c’è già una Volkswagen ID.6. (Foto cover: Motor1.com)