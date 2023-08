C'è chi protesta contro i taxi senza conducente: basta un cono per fermarli

Nell’ultimo secolo l’uomo ha più volte esplicitato, sia nella letteratura che nel cinema, una grande paura: subire una rivolta delle macchine. La minaccia però non arriva solo dai vari Ultron o Terminator... Nel mondo reale l’IA sta prendendo il comando delle automobili e anche in questo senso c’è chi si sta opponendo...

San Francisco, Stati Uniti, già da qualche anno i robotaxi di diverse compagnie come Cruise o Waymo sono autorizzati a circolare e a trasportare passeggeri senza alcun conducente a bordo. Tutto è gestito dall’intelligenza artificiale e dai sensori di bordo, qualcuno però è stanco di lottare contro queste auto a guida autonoma (un robotaxi si è bloccato nel mezzo di un incrocio). Il simbolo di questa nuova battaglia è diventato il cono arancione, un banalissimo cono da “lavori in corso”. Basta posizionare uno di questi coni di fronte a una vettura a guida autonoma per mandarla praticamente in crash e bloccarla.

A iniziare questa nuova guerra sono stati i ragazzi di Safe Street, un gruppo di manifestanti contro la guida autonoma che per l’appunto stanno bloccando i robotaxi di San Francisco posizionando su di loro un cono arancione. Le auto vanno in blocco perché non sanno più cosa fare, per farle ripartire bisogna rimuovere il cono oppure riavviare il sistema. Ovviamente qualcuno potrebbe obiettare che bloccare queste auto in strada e creare appositamente del traffico non sia il massimo della vita, i militanti di Safe Street però credono che sia un giusto prezzo da pagare.

Le proteste si sono intensificate ora che California Public Utilities Commission ha approvato una manovra per espandere l’utilizzo dei robotaxi, un qualcosa che secondo gli oppositori potrebbe diminuire la sicurezza sulle strade. Safe Street sembra essere supportata anche dall’agenzia locale dei trasporti e dai pompieri di San Francisco, secondo cui i robotaxi possono interferire con gli agenti chiamati a rispondere alle emergenze (di recente un robotaxi è finito contro un camion dei pompieri).

Da esperti di settore e inguaribili nerd, delle auto a guida autonoma parliamo spesso su queste pagine, è indubbio che la loro tecnologia ci affascini e siamo anche convinti che, un giorno, la sicurezza stradale sarà maggiore grazie a questi veicoli. Tuttavia riconosciamo che oggi le cose non siano perfette e che il lavoro da fare sia ancora tanto, non è però fermando l’avanzamento della tecnologia che si miglioreranno le cose. Gli incidenti stradali avvengono anche, e soprattutto, a causa di errori umani più che per i robotaxi a guida autonoma, ma vedremo cosa saranno capaci di fare i ragazzi di Safe Street...