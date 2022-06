Inizia Goodwood Festival of Speed 2022: come vedere lo spettacolo in diretta

Gli amanti del mondo automotive che non amano i saloni automobilistici convenzionali preferiranno senza ombra di dubbio il Goodwood Festival of Speed, il quale inizia oggi, 23 giugno, per il 2022. Lo show automobilistico e festival per celebrare l’automobile accoglierà anche nuovi modelli in esclusiva, ecco quindi come vederlo interamente.

Il tutto sarà mostrato su YouTube tramite il canale ufficiale di Goodwood Road & Racing fino al 26 giugno prossimo, data di conclusione dell’evento, e già la giornata odierna è ricca di grandi momenti: tra vari appuntamenti dedicati ai singoli produttori di automobili ci saranno vari appuntamenti con iconiche vetture da rally e off-road alle 12:15 ore italiane, seguite alle 13:45 e alle 14:20 dal momento chiave dedicato alle nuove BMW M che debutteranno proprio al Goodwood Festival of Speed.

In tutto ciò, alle 14:00 ci sarà l’avvio del Forest Rally Stage e alle 14:30 l’apertura della Britpart Off-Road Arena. Alle 18:30, dunque, ci sarà la competizione BMX Big Air. Tra questi appuntamenti ci saranno vari Goodwood Action Sports Show e panel dedicati a brand specifici, tra vetture nuove e storiche.

La meravigliosa location del West Sussex farà da cornice a questo tributo al mondo delle automobili per quattro giorni e il tutto sarà visibile tramite il link YouTube che trovate allegato alla notizia.

Ricordiamo, infine, che la BMW M3 Touring debutterà al Festival of Speed.