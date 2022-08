Inizia esodo vacanze 2022: i consigli della Polizia per viaggiare sicuri

Le vacanze stanno raggiungendo il periodo di alta intensità con sempre più giornate a rischio ingorghi. Il calendario del traffico di quest’anno, pubblicato da Autostrade per l'Italia, fornisce indicazioni utili alla pianificazione delle settimane di agosto trascorse lontano da casa. Ci pensa la Polizia, però, a dare consigli per viaggiare sicuri.

Il video ricaricato dall’Ansa qualche giorno fa contiene tutti gli avvisi della Polizia Stradale per un esodo 2022 senza intoppi. Ovviamente, il check-up completo dell’auto è immancabile ed è la prima cosa da fare: è doveroso controllare lo stato degli pneumatici, verificare il corretto funzionamento dei freni e delle luci, il livello dell’acqua nel radiatore e dell’olio.

Un altro consiglio riguarda il modo in cui vengono caricati i bagagli, in maniera tale che il peso risulti bilanciato e consenta la buona visione tramite specchietto retrovisore. Evitare di viaggiare con stanchezza arretrata è un altro consiglio importante, assieme alle doverose soste ogni due ore di guida. O ancora, sempre per una guida sicura per sé stessi ed eventuali passeggeri, bisogna sempre assicurarsi che le cinture di sicurezza siano allacciate e ben funzionanti, ma anche evitare di utilizzare il cellulare senza auricolare o tramite Bluetooth.

Insomma, pianificate come si deve il viaggio verso la meta da voi desiderata. Detto ciò, un caloroso augurio di buone vacanze!

C’è anche un’ottima notizia per quanto riguarda i rifornimenti: la benzina self è scesa a 1,917 euro al litro!