Inizia la fine dell'era dei carburanti fossili: accordo storico alla COP28

Su queste pagine avvengono spesso conversazioni feroci su chi è a favore della transizione elettrica del mondo automotive e chi invece afferma che sia tutta una prematura follia. Beh alla COP28 è arrivato un accordo storico che di fatto segna “l’inizio della fine” dell’era dei carburanti fossili.

Oltre 100 Paesi hanno lavorato a un accordo per diminuire gradualmente l’utilizzo dei carburanti fossili con l’obiettivo di salvaguardare il nostro Pianeta. Ovviamente il progetto non è stato accolto con piacere all’unanimità, i Paesi dell’OPEC ad esempio si sono dimostrati contrari, la maggioranza si è in ogni caso espressa. L’accordo siglato a Dubai da quasi 200 Paesi prevede “l’abbandono dei combustibili fossili nei sistemi energetici”, a patto che la transizione sia “giusta, equa e ordinata”. Le operazioni di transizione verranno accelerate nel prossimo decennio, che sul fronte ambientale sarà cruciale. L’obiettivo comune sarà quello di raggiungere la Net Zero (la neutralità di emissioni assoluta) entro il 2050, in linea con le richieste della scienza.

Per chi non ha ancora compreso l’importanza storica dell’accordo, è la prima volta che di fatto a una COP i combustibili fossili vengono accusati ufficialmente di essere responsabili del cambiamento climatico. L’ONU ha ribadito che “l’accordo segna irrimediabilmente l’inizio della fine dell’era dei combustibili fossili, ponendo le basi per una transizione veloce ed equa”. I governi hanno intenzione di triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale entro il 2030, aumentare l’efficienza energetica, accelerare la riduzione dell’uso di carbone e l’utilizzo di tecnologie capaci di catturare e stoccare la CO2. È stato anche ratificato un nuovo fondo in grado di supportare quei Paesi in via di sviluppo che più di altri stanno subendo le conseguenze del cambiamento climatico, spinto sopratutto dai Paesi più industrializzati.

Immancabile in questo caso il commento di Al Gore, che da anni si batte in favore di un clima migliore: “La decisione della COP28 di riconoscere che la crisi climatica dipende dai combustibili fossili è un passo importante, una pietra miliare. Tuttavia questo è ciò di cui avevamo bisogno da tempo, bisogna ancora lavorare e fare attenzione all’influenza dei Petrolstate, che evidentemente ha ispirato le mezze misure e le scappatoie inserite nell’accordo finale. Se questo sarà o meno un punto di svolta che segnerà l’inizio della fine dell’era dei combustibili fossili dipenderà dalle azioni che seguiranno e dai finanziamenti necessari per realizzare la transizione energetica”.

Il provvedimento votato alla COP28 riguarda ovviamente l’energia a 360 gradi, non solo le automobili, per tornare alle nostre care quattro ruote però vi rimandiamo alle parole dette da Luca De Meo, CEO del Gruppo Renault, secondo cui le auto elettriche sono ormai l’unica via del settore.