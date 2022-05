L'ingresso di Audi in Formula 1 si fa difficile? Potrebbe saltare accordo con McLaren

A inizio maggio si è fatta largo tra i media outlet del settore una notizia bomba: Audi e Porsche arriveranno in Formula 1. Il Gruppo Volkswagen vuole fare le cose in grande, ma già sembrerebbero essere emersi i primi problemi: Audi potrebbe non trovare l’accordo con McLaren per entrare nella massima serie delle monoposto più famose al mondo.

Nel contesto di una diretta streaming denominata “Dialog with Diess”, tenuta nella pagina ufficiale del gruppo VW su YouTube con il CEO di Volkswagen Group Herbert Diess, sembrava essere così certo e ben definito il progetto di ingresso di Audi e Porsche nella Formula 1 per la stagione 2026. Nel caso della casa di Stuttgart, è quasi certo un debutto a fianco di Redbull come fornitore di motori per prendere il posto di Honda dopo l’abbandono della F1 nel 2021 da parte sua.

Dall’altra parte, però, la situazione di Audi sembra essere piuttosto confusa: durante una recente intervista con Automotive News Europe, un contatto anonimo presumibilmente presente ai colloqui tra Audi e McLaren per un investimento nella scuderia di Woking avrebbe parlato di un mancato raggiungimento di accordi tra le due parti. O meglio, la trattativa non starebbe portando le due realtà più vicine di prima a causa di un conflitto sui dettagli economici dell’accordo.

Per tale ragione, Audi starebbe esaminando anche Alfa Romeo e Aston Martin, scuderie più piccole che non stanno aspettando altro che un salto di qualità importante per le future stagioni. Consigliamo, comunque, di prendere tutti questi rumor con le pinze.

A proposito di Audi, eccovi una RS3 sfidare una Toyota GR Supra in una drag race.