In Inghilterra, dashcam e autovelox diventano una cosa sola e chiunque può segnalare

Le dashcam hanno dimostrato di essere degli strumenti eccezionali per poter denunciare o confermare le situazioni più disparate che avvengono per la strada, ma se diventassero anche degli autovelox potrebbe diventare un bel problema per coloro che solitamente vanno di fretta: l’idea di unire dashcam e autovelox giunge dall’Inghilterra.

La notizia arriva direttamente dal British Royal Automobile Club, che fa sapere di essere intenzionato ad attuare una combinazione di questo tipo, grazie all’introduzione di una app che dovrebbe arrivare a maggio e che permetterà a chiunque di segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi tipo di infrazione del codice della strada, allegando il video che conferma quanto riportato, e il tutta la procedura richiederà meno di un minuto (a proposito, c’è qualcuno che ha ricevuto 10 multe al giorno per colpa di un autovelox molto severo).

Il fondatore di questo sistema si chiama Oleksiy Afonin e stando alle dichiarazioni avrebbe già incontrato le forze dell’ordine per parlare dell’argomento, del suo funzionamento e di come poter far funzionare al meglio l’intero ingranaggio. Come evidenziato dal RAC infatti, l’utilizzo di un sistema del genere ha certamente dei lati positivi ma allo stesso tempo comporta un lavoro impressionante dietro alle quinte, se pensate che ogni segnalazione andrebbe poi visionata per accertarsi che quanto riportato sia effettivamente da sanzionare.

In ogni caso, parliamo di una tecnologia che, ammesso che prenda piede, resterà confinata al territorio inglese, almeno in un primo momento, ma è innegabile che si tratta di una trovata piuttosto originale: voi cosa ne pensate?