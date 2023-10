'Ingegneri Tesla? Gente che gioca al pc'. La previsione di General Motors nel 2009

Tesla è oggi una vera e propria macchina da guerra, ma fino a qualche anno fa l'azienda automobilista americana di Elon Musk veniva letteralmente snobbata dagli addetti ai lavori.

E' storica ad esempio un'intervista di qualche anno fa del compianto Sergio Marchionne, secondo cui fosse sbagliato già all'epoca puntare solo sulle auto elettriche, criticando nel contempo il modello di business di Elon Musk.

Risale invece al 2009 un curioso aneddoto con protagonista General Motors, fra le principali compagnie al mondo del settore. A svelarlo, come si legge su automotivenews, è stato Steve Girsky, attuale CEO di Nikola, azienda che produce tir green.

Ebbene, lo stesso ha spiegato che quando faceva parte del consiglio di amministrazione di GM, nel periodo fra il 2009 e il 2016, si parlò appunto di Tesla, azienda considerata all'epoca in ascesa. Peccato però che i manager di General Motors definirono gli uomini di Tesla come un semplice gruppo di ingegneri che “giocava al pc”.

Nel dettaglio Girsky ha confessato: "Ho chiesto di Tesla e mi è stato detto che erano solo un gruppo di ingegneri che giocavano con le batterie dei laptop. All’epoca era il pensiero generale ma sappiamo come andò a finire. Tesla ha fatto un balzo di 10 anni nell’intero settore”.

Come spiegato dallo stesso Grisky, 14 anni fa gli EV erano di fatto derisi, vetture che secondo molti non avrebbero potuto avere un futuro, e invece oggi siamo qui a raccontarvi una storia completamente differente e di come la vendita delle auto elettriche stia aumentando a velocità della luce, con la Model Y nuovamente auto più venduta d'Europa ad agosto 2023.

Tra l'altro non è la prima volta che General Motors si è sbilanciata in previsioni discutibili nei confronti di Tesla. Nel 2018 l'allora vicepresidente Bob Lutz, disse che l'azienda di Musk fosse “diretta verso il cimitero”, cosa che ovviamente non si è poi verificata, per lo meno non ad oggi, nel 2023.

Tesla è più forte che mai, comanda il mercato delle elettriche abbassando i prezzi a piacimento anche per via dell'enorme margine che riesce ad ottenere su ogni vettura: tutte le altre devono solo inseguire e imitare.