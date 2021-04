Gli ingegneri Renault usano i LEGO per sviluppare la tecnologia ibrida

I mattoncini LEGO rappresentano, praticamente per ogni fascia d'età, al contempo una sorta di sfida ingegneristica e la soddisfazione di un istinto creativo quasi inconscio. Ognuno di noi ha assemblato almeno un set LEGO nell'arco della propria vita, e a quanto pare gli ingegneri Renault non hanno mai smesso di farlo, anzi.

La casa automobilistica tedesca sta infatti sviluppando il sistema trasmissivo ibrido E-Tech per le sue vetture stradali, e l'utilizzo dei mattoncini LEGO all'interno del processo risulta essere molto importante. Il sistema, già disponibile per le varianti PHEV 2020 di Clio, Capture e Megane, prende ispirazione del mondo della Formula 1 e si serve della genialità dei mattoncini danesi per la fase di concettualizzazione, come spiega di seguito Nicolas Fremau.

"Quando ho visto mio figlio giocare in casa con i pignoni LEGO Technic mi sono detto 'bene, questo non è molto diverso da ciò che mi piacerebbe fare'. Pertanto ho comprato quello che mi serviva pezzo per pezzo in modo da possedere tutti gli elementi di assemblaggio necessari."

Il modellino LEGO ha richiesto a Fremau circa 20 ore di lavoro per il completamento. Le tempistiche però non derivano soltanto dalla quantità di singole parti, ma anche per il fatto che l'ingegnere non si è servito di alcun libretto delle istruzioni, in quanto ha creato il tutto personalmente. Alla fine il processo si è rivelato molto utile. Il set può facilmente essere smontato e rimontato, e ciò ha stimolato Fremau al concepimento di nuove idee che non gli sarebbero mai venute in mente con il classico design su un foglio di carta.

Il risultato di questa peculiare scelta ha portato ad una trasmissione senza frizione connessa direttamente a due motori elettrici e al propulsore termico. Secondo Renault il sistema E-Tech può gestire la guida cittadina servendosi per l'80 percento di sola energia elettrica, nonostante la Clio ibrida disponga di una piccolissima batteria da 1,2 kWh. A ogni modo, per l'approvazione definitiva, Fremau ha dovuto mostrare ai dirigenti anche il set LEGO da lui ideato:"Renault è sempre stata una compagnia molto aperta, specialmente quando si parla di ricerca."

Nel frattempo il produttore francese ha commercializzato la nuova Renault Twingo Electric: adesso è possibile acquistarla a rade di 89 euro al mese. In ultimo, senza allontanarci dal brand, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale sulla Renault Arkana 2021: il SUV ibrido è arrivato anche in Italia.