Un ingegnere ha trasformato un'Audi 90 in una belva da oltre 500 CV, ed è un affare

Nel 1990 la nomenclatura dei modelli Audi non si basava come oggi sulla lettera A seguita da un numero crescente, bensì su semplici numeri crescenti, come 80, 90 e 100. Quella che vedete è una Audi 90, ben più piccola del modello Audi V8 DTM guidata di recente da Ken Block, ma dotata dell’iconico motore Audi 5 cilindri e trazione Quattro.

Uscita di fabbrica montava infatti un motore 2.3 cilindri 5 cilindri in grado di erogare 130 CV collegato ad un cambio manuale a cinque rapporti, ma la versione Quattro oltre ad aggiungere la trazione integrale, innalzava la potenza a 164 CV e aggiungeva dettagli estetici più sportivi, come lo spoiler posteriore, e interni caratterizzati da sedili più contenitivi e rifiniti.

Il modello che vedere venne acquistato nel 2006 da un ingegnere della Bosch che successivamente ha deciso di trasformare questa vettura in una belva da track day. Il motore originale è andato prematuramente in pensione, ed è stato rimpiazzato da un’unità da 2.2 litri turbo a 20 valvole, e lo stesso trattamento è toccato agli interni, che sono stati completamente spogliati del superfluo e vantano componentistica da pista, come sedili sportivi, rollbar e strumentazione multifunzione per monitorare i dati vitali del mezzo.

Il nuovo motore è però il punto forte del progetto, e al banco prova ha registrato una potenza di 617 CV e 627 Nm di coppia massima, grazie all’adozione di un turbo BorgWarner EFR8374 con wastegate TiAL, corpo farfallato Bosch da 80 mm e scarico con tubo diretto da 3,5 pollici che fuoriesce dalla fiancata. Per tenere a bada i bollenti spiriti di questa Audi 90 vitaminizzata è stato ritoccato anche l’assetto, che ora poggia su cerchi da 18 pollici che nascondono pinze dei freni Porsche e sospensioni KW V2.

Doug DeMuro, proprietario della casa d’aste Cars & Binds, ha espresso il suo pensiero sull’auto: “È fantastica. Come proprietario di un'Audi a 5 cilindri turbo da 2,2 litri di quest'epoca, sono assolutamente sbalordito da questa: un'auto da pista in piena regola con oltre 500 cavalli, tutti fuori da questo piccolo motore. È incredibilmente raro trovare un'Audi 90 in tutti questi giorni, figuriamoci uno che è stato così pesantemente modificata e migliorata”.

Come avrete capito, l’auto all’asta presso Cars & Bids con un prezzo attuale di 11,000 sterline (circa 13 mila euro al cambio attuale), e resterà in vendita per altri tre giorni. Il prezzo è destinato a salire, ma ciò nonostante quest’Audi 90 potrebbe rivelarsi un vero affare, a differenza di altre auto finite all’asta di recente, come la Porsche 911 RSR da corsa di Pablo Escobar all’asta con cifre vertiginose.