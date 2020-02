Un ingegnere di Ford ha rivelato i segreti del Mustang Mach-E su Reddit

In questi giorni un ingegnere di Ford ha realizzato un AMA su Reddit. Gli AMA, letteralmente Ask me anything, sono dei thread speciali dove una persona (in genere un VIP) si impegna a rispondere ad ogni domanda posta dagli altri utenti. Purtroppo la discussione è stata eliminata da Reddit, ma il Mach-E Forum ha salvato le risposte migliori.

Insideevs attribuisce all'ingegnere dietro all'AMA alcune dichiarazioni passate estremamente critiche verso Tesla. A quanto pare deve aver almeno in parte cambiato idea, perché durante la discussione su Reddit ha elogiato a più riprese il brand di Musk: "le batterie e i motori elettrici di Tesla sono estremamente avanzati", ha infatti detto rispondendo ad un utente, e sottolineando che sarebbero proprio questi due elementi i punti di forza principali dell'azienda rivale.

L'ingegnere ha poi rassicurato gli utenti spiegando che è certo che il Mach-E potrà beneficiare degli incentivi fiscali per le elettriche, riuscendo quindi a competere con il prezzo della Model Y.

Ha poi anche sostenuto che il Mach-E dovrebbe far contenti anche i suoi detrattori, le persone affezionate alle Mustang tradizionali. Avere un veicolo ad emissioni zero nella propria flotta, permette a Ford di rientrare nei parametri sull'inquinamento quando produce veicoli più borderline come le Mustang o le Shelby.

L'ingegnere ha poi parlato della possibilità che un domani il Mach-E possa venire abilitato per la ricarica a 350 kW, lasciando tuttavia indefinita la data del possibile aggiornamento. In generale, ha anche parlato della possibilità che il SUV elettrico riceva degli aggiornamenti over-the-air in stile Tesla, menzionando esplicitamente le funzioni di guida autonoma (speriamo non sotto forma di optional a pagamento revocabili da remoto).

Ad un altro utente ha invece raccontato che oltre 1.000 ingegneri hanno lavorato esclusivamente al powertrain del Mustang Mach-E, aprendo le porte ad una versione ancora più potente del SUV.