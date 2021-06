Infrange i limiti di velocità per 11 minuti con la Subaru BRZ: la multa è da record

L’Australia offre strade da sogno circondate da paesaggi mozzafiato, ma come succede in maniera analoga negli Stati Uniti, la polizia non fa sconti a chi infrange le regole della strada, soprattutto in termini di limiti di velocità. E lo sa bene il protagonista di questa vicenda, che nel giro di 11 minuti ha totalizzato una multa salatissima.

Il ragazzo di 23 anni, originario di Sidney, era alla guida di una Subaru BRZ, non certo nota per le doti velocistiche di punta, ma in un contesto cittadino, con regole ferree, non serve una velocità stellare per mettersi nei guai. Infatti nella notte un elicottero della polizia in ricognizione sulla città di New South Wales ha notato la Subaru che sfrecciava per le strade della città e ha quindi registrato tutta la “corsa” grazie ad una telecamera termica, per poi avvertire le unità di terra così da fermare il ragazzo.

Per di più, una volta agguantato è risultato in possesso di una licenza di guida provvisoria. Dopodiché la polizia ha rimesso insieme tutta la registrazione annotando le varie infrazioni compiute alla guida della BRZ, che hanno portato ad una sanzione di 10,252 dollari (poco meno di 6500 euro) e una decurtazione di 50 punti dalla patente.

Secondo il report della polizia di New South Wales, il ragazzo avrebbe oltrepassato il limite di velocità al di sotto dei 10 km/h una volta, oltre i 10 km/h una volta, oltre i 20 km/h sei volte, oltre i 30 km/h due volte, e infine altre due volte oltre i 45 km/h, il tutto in solo 11 minuti.

Oltre a questo, il ragazzo è stato accusato di guida ad alta velocità e pericolosa per il pubblico, il che comporta un ulteriore sanzione di 2200 dollari, e la possibile reclusione che può durare fino a 9 mesi.

