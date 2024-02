L'infotainment della nuova Renault 5 con Android Automotive: come funziona?

Prima del reveal al Salone di Ginevra abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano la nuova Renault 5 a Parigi, di esplorarla in diversi allestimenti e di “giocare” con il suo infotainment - ed è proprio di quest’ultimo che vogliamo parlare.

Su questo fronte Renault ci ha alquanto spiazzati, perché sinceramente non ci aspettavamo che sulla R5 arrivasse Google e dunque Android Automotive - al pari delle vetture Renault di categoria superiore, dalla Mégane E-Tech a salire. Il sistema rimane dunque l’OpenR Link di nuova generazione, anche se in versione leggermente modificata. L’hardware infatti è diverso rispetto alle precedenti Renault di ultima generazione, abbiamo un design inedito per il quadro strumenti e lo schermo centrale da 10”, che su R5 è orizzontale, non verticale come su Mégane E-Tech & Co.

Guardando al quadro strumenti, abbiamo ritrovato (anche in questo caso a sorpresa!) la stessa interfaccia grafica della nuova Scénic E-Tech appena eletta auto dell’anno 2024, abbiamo dunque la possibilità di personalizzare le info a schermo e visualizzare la navigazione di Google Maps. Un sistema di categoria superiore che Renault ha voluto offrire anche su una Segmento B da meno di 4 metri di lunghezza, almeno sugli allestimenti Techno e Iconic, sul trim di partenza ci sarà un sistema diverso e uno schermo di dimensioni inferiori: 7” contro 10,1”.

Passando allo schermo centrale, alla base di tutto abbiamo Android Automotive, significa che abbiamo accesso ad app come Google Maps (con Route Planner integrato), Waze , Amazon Music, Spotify e chi più ne ha più ne metta, avete infatti a disposizione il Google Play Store per scaricare diverse app compatibili. Rispetto alle sorelle maggiori, Renault ha ovviamente modificato l’interfaccia per renderla unica e ottimizzata per lo schermo della R5, con una “barra di stato” in alto dove visualizzare la temperatura esterna, l’orario, accedere alle notifiche e altro.

In basso abbiamo una grande barra dedicata alla climatizzazione, mentre sulla sinistra troviamo alcune scorciatoie di sistema. Rispetto a Mégane E-Tech & Co. abbiamo ovviamente un’area di visualizzazione inferiore per le mappe e tutto il resto, ripetiamo però che avere Google a bordo significa tantissimo, eleva l’esperienza utente a un gradino superiore.

Renault ha anche creato una pagina di riepilogo dalla grafica inedita che vi permette di cambiare modalità di guida (Multi-Sense) e accedere a tutte le varie aree di interesse del veicolo, dalla qualità dell’aria alle telecamere a 360 gradi. A livello di dotazioni, la Renault 5 Techno e Iconic sarà davvero completa, ha forse qualche mancanza solo sugli ADAS disponibili ma per quanto riguarda l’esperienza infotainment non ha nulla da recriminare alle sorelle più grandi e costose.

Al contrario ha anche un elemento in più: l’assistente Reno, un avatar digitale che può aiutarvi con le operazioni più comuni. Basta chiedere aiuto per ottenere subito risposta, Reno è stato istruito a rispondere a 200 domande frequenti. Un modo per aiutare - a detta di Renault - quegli utenti che passano all’elettrico per la prima volta.