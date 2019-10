Il nuovo Android Automotive OS a bordo del Volvo CX40 elettrico: le foto

Volvo si prepara a sfidare Tesla e le altre EV premium del mercato con il lancio del nuovo XC40 elettrico. Una vettura che abbiamo conosciuto soprattutto per il suo nuovo pianale elettrico, mentre oggi possiamo dare un'occhiata al sistema di infotainment potenziato da Android.

Ufficialmente conosciuto come Android Automotive OS, il sistema operativo del nuovo Volvo CX40 elettrico integra numerose funzioni di default, pensiamo a Google Assistant che può soddisfare le vostre richieste semplicemente ascoltando la voce, oppure a Google Maps, che può guidarvi senza il bisogno di connettere uno smartphone.



L'OS di Google pensato per le automobili integra anche il Google Play Store, dal quale ovviamente si possono scaricare diverse app ottimizzate come Spotify ma non solo. Sarà dunque come avere un telefono Android incastonato nella plancia dell'auto, una soluzione che potrebbe essere estremamente comoda per usare meno il telefono a bordo, anche se sarà praticamente impossibile utilizzare Apple CarPlay.



Il nuovo SUV Volvo arriva anche con un dispiegamento di sistemi ADAS per la guida assistita davvero niente male, il cui funzionamento è possibile grazie a diversi radar, telecamere e sensori a ultrasuoni installati a bordo. Ricordiamo poi che il nuovo Volvo XC40 elettrico sarà presentato ufficialmente il prossimo 16 ottobre, manca dunque davvero poco.