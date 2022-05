L'INEOS Grenadier si può ordinare in Italia: quanto costa l'atteso 4x4?

Oggi 18 maggio INEOS Automotive ha ufficialmente aperto gli ordini dell'atteso 4X4 Grenadier, lanciando allo stesso tempo il nuovo configuratore online Grenadier. I clienti europei che hanno già una prenotazione attiva possono dunque completare la configurazione del proprio Grenadier e confermare l'ordine.

Dando un'occhiata al configuratore scopriamo che il Grenadier si può avere in versione Station Wagon oppure Utility Wagon. Solo prossimamente si potrà avere invece il Double Cab Pick-up. Il Grenadier Station Wagon parte da 71.990 euro e si può avere in versione Trialmaster Edition oppure Fieldmaster Edition. La prima offre una trazione 4X4 ed è pronta ad affrontare le situazioni più estreme, la seconda è per chi ama le grandi avventure nella natura selvaggia senza rinunciare al comfort di bordo.

Questa variante Station Wagon è una normale auto passeggeri a cinque posti, mentre l'Utility Wagon è un veicolo commerciale e può essere ordinato nelle varianti a 2 o a 5 posti. La versione 2 posti offre un piano di carico piatto e lineare, utile a ospitare un europallet standard da 1.200 mm x 800 mm. La versione 5 posti (che non rientra nella categoria autocarro fiscale) offre invece un ottimo equilibrio fra capacità di carico e trasporto passeggeri. Il Grenadier Utility Wagon si può avere a partire da 63.190 euro. Per saperne di più sulla vettura: svelati gli interni dell'INEOS Grenadier.