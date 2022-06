INEOS annuncia piccolo 4x4 elettrico e conferma Grenadier a idrogeno

INEOS ha aperto gli ordini del suo inarrestabile Grenadier lo scorso 18 maggio 2022, le novità del marchio però non sono affatto finite: Sir Jim Ratcliffe in persona ha annunciato la costruzione di un 4x4 elettrico.

L'Amministratore Delegato e Presidente di INEOS Group ha confermato i piani per lo sviluppo di una seconda linea di modelli, che partirà da un 4x4 elettrico di dimensioni compatte. Un prodotto che effettivamente manca sul panorama internazionale, facciamo non poca fatica a immaginare un mezzo elettrico che possa perdersi nella natura più selvaggia, INEOS però sembra avere le idee chiare.

Sir Jim Ratcliffe ha parlato dei nuovi piani dell'azienda nel corso di un'intervista con il presentatore Mark Evans durante l'ultimo episodio di Building the Grenadier, la serie dedicata al percorso di sviluppo del mitico Grenadier - che ha mandato in visibilio gli appassionati di offroad. Con l'annuncio di un piccolo 4x4 elettrico invece li ha spiazzati, incuriositi: il nuovo mezzo utilizzerà una piattaforma inedita di nuova concezione, più piccola rispetta a quello del Grenadier, pur mantenendo il DNA funzionale e le capacità fuoristradistiche del fratello più grande.

Non sappiamo però quando verrà lanciato questo nuovo modello, di certo INEOS ha confermato il suo impegno a lungo termine nel settore automotive. La seconda linea di prodotti sarà creata insieme al Grenadier e alla sua versione pick-up nello stabilimento di proprietà sito in Francia, a Hambach.

INEOS ha anche confermato l'interesse di sostenere le celle a combustibile a idrogeno come soluzione di propulsione pulita per le future versioni del Grenadier, dettaglio che renderebbe i fuoristrada perfetti per esplorare la natura a zero emissioni. I primi test su strada e fuoristrada con la tecnologia a celle a combustibile sono previsti per la fine del 2022.