Il nuovo INEOS 4x4 elettrico sarà costruito in Austria nel 2026

Il nome di INEOS si è fatto conoscere soprattutto per il leggendario Grenadier, inarrestabile fuoristrada venduto in Italia a partire da 71.990 euro. Nel futuro della compagnia però c'è tantissima elettricità e ora conosciamo nuovi dettagli sull'EV 4x4 che sta per entrare in produzione.

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, ha confermato che il nuovo fuoristrada 4x4 elettrico del marchio arriverà nel 2026 e sarà costruito a Graz, in Austria. Il CEO ha anche dichiarato: "Per INEOS Automotive è un momento di grande eccitazione. Il nostro nuovo 4x4 elettrico avrà zero emissioni e capacità da fuoristrada eccezionali - senza ovviamente dimenticare comfort e prestazioni di guida sull'asfalto". Per lo sviluppo dell'auto INEOS ha collaborato con Magna, com'era già successo per il Grenadier Pick-up e Station Wagon.

La produzione dunque partirà nel 2026 presso l'impianto Magna di Graz, in Austria, che è estremamente vicino alla montagna Schöckl che sarà territorio di test per la vettura a zero emissioni. "Dopo aver collaborato per la creazione del Grenadier, torniamo a lavorare con Magna per questo nuovo veicolo elettrico" ha detto Lynn Calder. Ricordiamo che Magna è uno dei più grandi produttori di terze parti del settore automotive, produce differenti modelli per svariate case utilizzando una gran varietà di motorizzazioni, dalle classiche a benzina e diesel alle più recenti ibride ed elettriche.