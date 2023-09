Dall'IndyCar un parere discutibile: 'Verstappen? Ma che, è più forte Alex Palou'

Nonostante da più parti gli addetti ai lavori siano certi che Max Verstappen diventerà il pilota più forte di tutti i tempi, dall'altra sponda dell'oceano sembrano pensarla diversamente.

Nella patria a stelle e strisce dove la Formula 1 ha iniziato a conquistare il cuore dei tifosi negli ultimi anni, preferiscono le gare di durata e sugli ovali, a cominciare dalla IndyCar. E così che Max Verstappen, nonostante l'attestato di stima di Bernie Ecclestone, viene snobbato dai colleghi americani, che non lo considerano affatto il più veloce.

Per Augustin Canapino, il migliore sulla piazza è il talentuoso Alex Palou, 26enne spagnolo del team Chip Ganassi Racing, fresco di secondo titolo nella categoria. Palou ha ottenuto cinque vittorie di cui tre consecutive quest'anno, numeri che hanno strabiliato i colleghi dell'iberico, che lo stanno incensando.

"Palou è eccezionale, per me è il miglior pilota del mondo”, le parole del rookie Augustin Canapino, parlando con i microfoni di Fox Sports Argentina. Quindi ha aggiunto: "Se non è il migliore, è tra i tre migliori. Secondo me Palou è più completo di Verstappen. Quello che fa Palou in IndyCar è da extraterrestre, ma è un parere molto soggettivo”.

Canapino ha poi rivisto un po' il tiro spiegando: "Anche Verstappen è un alieno. Non voglio essere criticato dai fan di Verstappen ma, per me, il fatto di correre su ovali rende i piloti IndyCar diversi perché l'ovale è l'estremo assoluto e la Formula 1 non li ha”.

L'argentino ha concluso dicendo: "Ecco perché, per me, un pilota come Palou, che fa la differenza in tutti i tipi di circuiti, in tutti i tipi di discipline, è un extraterrestre”.

Ovviamente ogni parere è soggettivo e ognuno ha il suo preferito sia chiaro, ma storicamente i piloti più forti al mondo vengono indicati come coloro che hanno vinto in Formula 1, da Fangio a Senna, passando per Schumacher, Prost, Hamilton e via discorrendo. Non ce ne vogliano gli amici della IndyCar ma in pochi forse sanno, al di fuori degli Stati Uniti, che il pilota più vincente dello sport motoristico a stelle e strisce è A.J Foyt, con 67 vittorie e sette titoli: quanti invece conoscono Verstappen nel mondo?