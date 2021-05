Indy 500: vince Hélio Castroneves ed è record assoluto

Nel fine settimana appena concluso si è svolta la gara più importante degli Stati Uniti, la più ricca di significati nonché una delle più antiche al mondo: la Indy 500. Cinquecento è il numero di miglia da percorrere, ben duecento giri dell'ovale dell'Indianapolis Motor Speedway.

La vittoria dell'edizione 2021 è andata ad Hélio Castroneves, che mette in bacheca la sua quarta Indy 500, record assoluto condiviso con AJ Foyt, Al Unser e Rick Mears. Il quarantaseienne brasiliano ha battuto al fotofinish Alex Palou, spagnolo di 24 anni: ha quasi la metà dell'età del vincitore. Conclude il podio Simon Pagenaud, seguito a ruota da Patricio O'Ward e Ed Carpenter.

La vittoria di Castroneves è anche la prima del team Meyer Shank Racing, su monoposto Dallara-Honda, un vero colpo da outsider. Rahal Letterman Lanigan Racing si deve accontentare del sesto posto di Santino Ferrucci; il team è stato protagonista di accese polemiche durante le prove. Nono posto per Juan Pablo Montoya di Arrow McLaren SP, vecchia conoscenza dei fan di Formula 1. Quattordicesimo Takuma Sato, vincitore dell'edizione 2020.

La Indianapolis 500 2021 è stata pubblicizzata come uno scontro tra veterani e nuove leve, sempre più veloci ed affamate. Anche i fatti lo hanno dimostrato e verosimilmente è proprio la maggiore esperienza di Castroneves ad avergli permesso di spuntarla su Palou, dopo un testa a testa durato ben ventiquattro giri e un numero impressionante di sorpassi e controsorpassi.

Ciò che colpisce del palmares di Hélio Castroneves è la data della prima Indy 500 vinta: 2001, ben venti anni fa. Il pilota sta vivendo un finale di carriera sorprendente, a gennaio è riuscito a conquistare anche la 24 Ore di Daytona.

Castroneves è soprannominato Spider-Man per il suo modo di festeggiare: scalare come un pazzo le recinzioni dell'autodromo per celebrare i suoi fan. Anche quest'anno la scalata c'è stata e per fortuna nuovamente con il pubblico presente.

“Adoro Indianapolis!” sono state le prime parole gridate dal brasiliano una volta conclusa la gara “Fin dall'inizio ero a mio agio e felice, sapevo che la vettura era buona, che sarei stato in lotta e che avrei dovuto rimboccarmi le maniche. Ho fatto due gare quest'anno e le ho vinte entrambe! È stato bello dare una lezione ai nuovi ragazzi.”

Per chi ama le novità tecnologiche l'appuntamento è per la Indy Autonomous Challenge di ottobre: nell'ovale si sfideranno IndyCar a guida autonoma. (foto copertina IndyCar)