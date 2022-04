L'industria automobilistica punterà ad adottare solo architetture a 800 volt

La mobilità elettrica è il futuro, questo ormai è appurato, ma le infrastrutture per la ricarica devono migliorare (a proposito, scoprite le dieci regioni d’Italia con più colonnine) e di pari passo le tecnologie a bordo delle auto EV. Per questo i costruttori sembrano d’accordo sull’utilizzo comune dell’architettura a 800 volt.

Per familiarizzare con i termini tecnici della mobilità elettrica vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro glossario delle auto EV, ma in poche parole questo tipo di architettura permette alle auto di caricarsi in maniera più rapida. Al momento sono pochi i modelli che la utilizzano e, quando presente, si trova su veicoli di fascia più alta, come Porsche Taycan, Audi E-Tron GT, Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6 solo per citarne alcune.

La maggior parte delle vetture adotta invece l’architettura a 400 volt, che raddoppia il tempo di ricarica a parità di capacità della batteria. Ma i vantaggi della ricarica più veloce sono anche altri, infatti se la batteria può essere ricaricata in un tempo inferiore, il costruttore può anche pensare di utilizzare delle batterie più piccole, quindi più leggere, a vantaggio dell’efficienza e dell’handling di guida.

Auto News ha poi fatto notare che l’utilizzo della 800 volt c’è meno peno perdita di energia e richiede sistemi di controllo della temperatura più semplici. Per questi motivi si pensa che molti produttori effettueranno lo switch, molti dei quali sono già pronti, come Volvo, Stellantis, GM, Polestar, Nio, Lotus, Xpeng, Li Auto e BYD.

Dirk Kesselgruber, presidente della divisione trasmissione elettrica thIMG02e presso il fornitore GKN, ha affermato che “Nel 2025, la maggior parte delle applicazioni in arrivo sul mercato sarà a 800 volt. Pensiamo che sarà il mainstream e Hyundai ha dimostrato che può essere competitivo sul prezzo”. Alexander Reich, responsabile dell’innovazione elettronica presso Vitesco, ha aggiunto: “La ricarica a 800 volt è lo step logico successivo nello sviluppo della auto BEV”.

Ma perché questo cambiamento non è stato fatto prima? I motivi sono molteplici, ma tra i principali c’è innanzitutto il fatto che la maggior parte delle case non può permettere una ricarica tanto veloce, in secondo luogo ci sono alcuni componenti che vengono ancora condivisi con le vetture plug-in hybrid che si basano appunto sui 400 volt. Chiaramente anche le infrastrutture dovranno evolversi di pari passo per offrire la massima velocità di ricarica dove sono previste le colonnine.