Indovina il podio MotoGP e vinci PlayStation 5: parte il concorso PETRONAS Podium 2021

Lo scorso 21 aprile è partita una nuova edizione del PETRONAS Podium, il concorso online che mira a coinvolgere gli appassionati di MotoGP invitandoli a indovinare il podio vincente di una selezione di gare - con succosi premi finali tra cui cinque PlayStation 5.

Arrivati alla terza edizione, il concorso presenta molte novità rispetto al passato. Il primo cambiamento riguarda i prodotti coinvolti: l’edizione 2021 ruoterà attorno a PETRONAS Sprinta, la gamma di lubrificanti per moto ad alte prestazioni utilizzata anche dal team PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team con Valentino Rossi e Franco Morbidelli. La seconda novità invece riguarda invece la community, a vincere i premi infatti non saranno solo i consumatori finali ma anche le officine appartenenti al Network PETRONAS.

Per partecipare sarà necessario iscriversi sul sito dedicato all’iniziativa e cercare di indovinare, nelle “finestre” di gioco che si apriranno per i singoli MotoGP selezionati (pochi giorni prima della gara), l’ordine di classifica dei primi 3 piloti che taglieranno il traguardo. Coloro che indovineranno il podio completo parteciperanno all’estrazione di una delle cinque PlayStation 5 in palio, chi indovinerà solo il vincitore invece potrà ritirare, presso l’officina selezionata, il kit PETRONAS composto da uno zaino richiudibile e uno scaldacollo.

Le officine invece potranno validare i codici sconto dei clienti e partecipare a loro volta dal 21 aprile al 30 settembre. Più codici caricheranno, più scaleranno la classifica nazionale, con premi hi-tech (Samsung Galaxy S21, LG UHD TV 43'' Serie 7400, Cuffie Soundlink around-ear II wireless) per le prime classificate, mentre le successive 150 vinceranno un kit PETRONAS YAMAHA SEPANG RACING TEAM, composto dalla felpa e dal cappellino ufficiale del team.