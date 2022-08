All'indomani della presentazione scopriamo nuovi dettagli sulla Dodge Charger Daytona EV

La presentazione della Dodge Charger Daytona SRT Concept ha lasciato senza fiato per diversi motivi. In primo luogo, per molti non sarà facile accettare la svolta elettrica delle muscle car, ma al contempo la visione di Dodge non lascia indifferenti e ha proposto un veicolo che impressiona come una vera “muscle”.

E all’indomani della presentazione, il CEO di Dodge, Tim Kuniskis, rende noti interessanti dettagli sulla Charger EV, a partire dalla potenza, che ancora non è nota ma adesso sappiamo che verrà proposta con diversi tagli: “Tutti sanno che i veicoli elettrici sono veloci, anche quelli noiosi sono veloci, ma i prossimi veicoli elettrici Dodge saranno più ‘motosega’ che ‘trapano a batteria’”.

Kuniskis ha poi aggiunto che la versione più potente sovrasterà l’attuale Hellcat, e sarà più veloce in tutti i sensi, grazie anche all’adozione della trazione integrale, ma chi è amante dei traversi e dei burnout può dormire sonni tranquilli: la Charger Daytona EV di serie avrà infatti nove livelli di potenza diversi che verranno offerti tramite Dodge Direct Connection, e inoltre ci saranno diverse modalità di guida tra i quali ha nominato “Slam, Drift, Donut e Drag”.

Ancora non è chiaro come si “sbloccheranno” le varie modalità, dunque se tramite un update over-the-air oppure come servizio in abbonamento, ma di sicuro l’offerta non mancherà e farà felice ogni tipo di cliente, dal più tecnico al più smaliziato. Dopotutto l’obiettivo di Dodge è chiaro: l’elettrificazione è arrivata e non ci si può tirare indietro, ma sebbene il motore sarà diverso, l’esperienza con le muscle car del brand sarà la stessa di sempre.

Nel frattempo la Dodge Hornet “Tonale” sta riscuotendo un gran successo con un boom di preordini nelle prime 24 ore.