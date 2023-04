Indianapolis 1981, quando un fuoco invisibile bruciò Rick Mears e i meccanici: video choc

La 500 miglia di Indianapolis del 1981 verrà ricordata, oltre che per la vittoria di Mario Andretti, vincitore dopo la squalifica di Bobby Unser (poi tornato vittorioso dopo quattro mesi) anche per il fuoco invisibile che bruciò Rick Mears e i meccanici del suo team.

Il 24 maggio del 1981 si correva presso l'Indianapolis Motor Speedway la 65esima 500 miglia di Indianapolis, una delle gare di maggior prestigio e di maggior fama al mondo: fu tutto molto bello, fino al 58esimo giro della corsa.

Durante un pit stop, incidente che venne immortalato dalle telecamere, quattro meccanici nonché il pilota Rick Mears, iniziarono ad agitarsi animatamente come in preda a delle convulsioni: erano stati 'schizzati' dal carburante al metanolo, che quando brucia non rilascia delle fiamme.

Si tratta di un fuoco invisibile ma nel contempo dolorosissimo, come fossero fiamme normali. Rick Mears, lo sfortunato protagonista di tale vicenda, venne ricoverato in ospedale così come i quattro meccanici feriti, e alla fine ad avere la peggio fu proprio il pilota, che dopo aver riportato delle ustioni al volto, dovette subire una serie di piccoli interventi chirurgici per la ricostruzione del viso.

Il pilota, intervistato in seguito sull'accaduto, racconterà: “Tutti si erano concentrati sui meccanici ma fu mio padre il primo ad accorgersi che stavo andando a fuoco. Mi conosce, sa che sono pigro e che per niente al mondo mi muoverei così in fretta. Sono uscito dall’abitacolo e sentivo le fiamme che mi entravano dentro il casco. Le ustioni non sono state un grande problema, la cosa peggiore era il non poter vedere e respirare, oltre al calore assorbito dalle vie respiratorie”.

Rick Mears si riprese comunque alla grande dopo quegli eventi visto che riuscì a conquistare per ben 3 volte la 500 Miglia di Indipanapolis, 1984, 1988 e 1991, dopo averla già vinta nel 1979. E' ancora oggi il detentore del record di pole position a Indy, ben 6, ed è il pilota a ruote scoperte più titolato di tutti i tempi solo dopo Michael Schumacher, Lewis Hamilton e A. J. Foyt.

Ma sapete qual è il record assoluto dell'Indy 500? Lo detiene Helio Castroneves. E per tutti gli appassionati vi segnaliamo la March 86C che vinse Indy 500 recentemente all'asta ad una cifra stellare.