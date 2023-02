Indian Motorcycle Sebastian Loeb: l'esclusiva moto prodotta in soli 2 esemplari

Sebastian Loeb, pilota di rally fra i più vincenti nella storia, ha dato il suo nome ad una moto. Stiamo parlando precisamente della "Indian Sebastian Loeb", motocicletta esclusiva costruita dall'azienda francese Tank Machine.

Si tratta di una due ruote prodotta in serie assolutamente limitata, solamente due esemplari, che sarà consegnata come premio ad un fortunato vincitore che parteciperà ad una campagna di test ride con Indian Motorcycle. Per rendere il tutto ancora più prestigioso, la moto sarà consegnata niente di meno che dal 9 volte campione del mondo rally in persona, in un viaggio verso il Wheels and Waves che si terrà il prossimo giugno del 2023.

Chi volesse tentare la fortuna dovrà registrarsi online fino al prossimo 15 maggio e alla fine del mese stesso scatterà l'estrazione: il vincitore otterrà l'esclusiva Indian di Sebastian Loeb, pilota che dal febbraio dello scorso anno è diventato ambasciatore dello stesso glorioso marchio di motociclette americane, da sempre storico rivale delle Harley Davidson.

"Sono diventato un grande fan dello stile unico e delle prestazioni della FTR, così quando mi è stato chiesto di creare un esemplare unico con Tank Machine, è stato un vero onore. Non vedo l'ora di vedere la moto finita e sono sicuro che il vincitore amerà la sua FTR tanto quanto me", il commento dello stesso francese, grande appassionato delle due ruote nonché pilota in grado di vincere sei tappe consecutive alla recente Dakar 2023, oltre che capace di aver collezionato 80 vittorie e 120 podi nel mondiale WRC.

Fra i tanti successi anche la storica vittoria del Rally di Montecarlo 2022 di Leob, quando il pilota era già 'fuori dal giro' mondiale. In merito a Tank Machine, invece, non è la prima volta che l'azienda francese collabora ad un progetto con Indian Motorcycles visto che in passato le due realtà avevano dato vita alla Super Scout del 2016, oltre a varie realizzazioni su base Indian presenti in catalogo. E a proposito della moto a stelle e strisce, recentemente è stato rinvenuto in un fienile un tesoro nascosto: una collezione di 15 moto Indian.