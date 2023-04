Dall'India un quad elettrico per l'Europa: ha quattro motori, uno per ogni ruota

L'elettricità ha ormai caratterizzato il mondo delle auto, dei ciclomotori e delle moto, c'è invece molta meno scelta quando si parla di quad: ebbene l'indiana Powerland ATV sta per portare il suo Tachyon elettrico in Europa.

Sviluppato interamente in India, il nuovo Powerland Tachyon verrà venduto negli USA e in Europa già dalla prossima estate, ma quali caratteristiche tecniche riuscirà a offrire? In Europa il quad è già riuscito a ottenere la certificazione come Trattore T3b e Quadriciclo L7e-B1. Anziché sfruttare una pesante trasmissione, il Tachyon utilizza una trazione All-Wheel Drive grazie all'uso di quattro motori, uno in ogni ruota. Combinati, i quattro propulsori erogano 37 kW/50 CV di potenza, la coppia invece è pari a 210 Nm su ogni ruota.

I quattro motori di bordo sono alimentati da una batteria da 11 kWh che, secondo l'azienda produttrice, dovrebbero bastare per percorrere fino a 110 km di strada. In lavorazione c'è tuttavia una versione con batteria da 15,5 kWh che fornirà ancora più autonomia. Grazie a motori e batteria, il Tachyon può andare da 0 a 60 km/h in soli 4 secondi, è insomma una vera scheggia. La sua velocità sarà però limitata in base al Paese in cui verrà esportato, in Europa dovremmo avere i 90 km/h di massima.

Parliamo così di prezzi: in Europa il Powerland Tachyon dovrebbe costare 14.500 euro pi eventuali tasse. Il primo Paese in cui sarà venduto sarà probabilmente la Germania. Powerland sarebbe solo all'inizio della sua avventura commerciale: in lavorazione dovrebbero esserci altri mezzi elettrici a due e a quattro posti...



Questo nuovo Tachyon sarebbe dunque il concorrente perfetto per il quad Tesla presentato da Elon Musk, del quale però si sono perse le tracce...