Indecisi tra un'auto e uno yacht? Carlex ha il veicolo che fa per voi

Di veicoli sfarzosi ne abbiamo visti di ogni tipo, ma Carlex Design ha voluto comunque stupire il pubblico modificando e rendendo estremamente opulento un Land Rover Defender: adesso gli interni sembrano quelli di uno yacht.

Stando a quanto riportato dalla casa di tuning polacca, il Land Rover Defender Yatching Edition verrà "realizzato per coloro che mettono al primo posto il lusso, l'amore per il sole, lo stile marino e il bisogno di prestazioni in fuoristrada e affidabilità". Purtroppo la galleria di immagini in fondo alla pagina non mostra i risultati di un lavoro fisico concreto, ma soltanto una serie di rendering in computer grafica, che però servono comunque a dare un'idea agli eventuali acquirenti.

In attesa quindi di vedere il veicolo in carne ed ossa, possiamo dirvi che il Land Rover Defender Yatching Edition di Carlex offrirà una vernice argentata, spazzolata nella parte inferiore della carrozzeria e sul tettuccio. Il SUV inoltre metterà in bella mostra una sorta di rosa dei venti sulla copertura della ruota di scorta, mentre altri emblemi personalizzati, strisce lucenti e dettagli vari garantiranno un colpo d'occhio niente male. In contrasto con l'argento della carrozzeria troviamo l'uso del colore nero per parte del muso, per i montanti, per le minigonne e per il cofano.

Se pensate che l'estetica esterna sia apprezzabile non avete ancora visto l'abitacolo. All'interno il Defender mostra tutta la rinomata abilità dell'azienda polacca nel migliorare qualitativamente le finiture. Carlex Design infatti offrirà una cabina con due possibili combinazioni: tappezzeria color crema con decorazioni in legno oppure una tonalità caramellata con inserti molto chiari.

Entrambe le varianti proporranno elementi in argento spazzolato, a voler palesemente richiamare le scelte estetiche della carrozzeria, e in comune avranno anche sedili risagomati dal look sportivo, portiere con superficie in legno e una console centrale moderna. Il volante godrà infine di una copertura in legno presente anche sul pavimento.

Al momento non conosciamo ancora disponibilità e prezzo, ma supponiamo possa trattarsi di un prodotto di estrema esclusività. In chiusura vi consigliamo di dare un'occhiata ad altri due veicoli di lusso: il primo è una BMW E9 3.0 CS del 1974 modificata da SpeedKore per il famoso attore americano Robert Downey Jr., mentre il secondo è la Ferrari F8 Tributo Spider, recentemente analizzata dai ragazzi di Carfection.