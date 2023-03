Un incrocio italiano è finito in una slide al Tesla Investor Day 2023

Tesla sta tenendo presso la sua Giga Texas di Austin l’Investor Day 2023 e all’evento è finito anche un pezzetto d’Italia. Un incrocio italiano è stato utilizzato in una slide sulla Guida Autonoma.

Come ben sapete, Tesla lavora ad Autopilot e alla Guida Autonoma ogni giorno raccogliendo sempre nuovi dati dalle sue auto in giro per il mondo. Un processo di raccolta estremamente complesso, dalle dimensioni spropositate, grazie al quale però è possibile allenare l’intelligenza artificiale di Autopilot e migliorare il sistema di assistenza alla guida.

Ebbene anche un incrocio italiano, come dicevamo in apertura, è finito all’interno di una slide dell’evento (si capisce che siamo in Italia dai cartelli stradali e dalle targhe dei veicoli). Nel frame scelto dagli uomini di Tesla abbiamo una vettura californiana che sta per arrivare a uno stop, sulla destra però si può vedere una vettura parcheggiata in modo alquanto strano, in un angolo “morto” della strada (in effetti quella vettura non avrebbe dovuto essere lì…).

Il software Tesla avrebbe potuto rilevare la vettura come in movimento, o prossima a muoversi, dunque l’assistente di guida avrebbe potuto avere qualche difficoltà nella lettura della scena generale; grazie all’allenamento dell’intelligenza artificiale, oggi Autopilot è in grado di capire con maggiore precisione che quella vettura è in realtà ferma e parcheggiata, poiché al di fuori della strada. Grazie a una scena un po’ assurda e tutta italiana, ovvero una vettura parcheggiata in un angolo di strada in cui non doveva essere, abbiamo aiutato Tesla a migliorare Autopilot. Sarebbe interessante capire come Tesla raccoglierà i dati per la Guida Autonoma Cittadina da città come Napoli, Roma e Palermo…