L'incredibile Zenvo TSR-S è per gli sceicchi, ma adesso possiamo giocare col configuratore

La Zenvo TSR-S è una vettura pazzesca, la quale ha un prezzo di partenza di 1,45 milioni di euro sul suolo europeo, che contribuiscono a renderla una delle hypercar più costose sul mercato. Adesso però è stato reso disponibile in via ufficiale il configuratore online, e gli appassionati sono liberi di sbizzarrirsi.

In base a quanto riportato dal produttore danese, fino a poco fa il configuratore era pensato esclusivamente per coloro che volevano acquistare la macchina, ma alla fine ha saggiamente deciso di rimuovere ogni restrizione.

Come potrebbe notare chiunque si rechi sul sito ufficiale del brand, la Zenvo TSR-S mette a disposizione un nutrito gruppo ben 16 colori principali per la carrozzeria, tra i quali gli assurdi Lovgron, Fjordbla o Lilla Dis. Ovviamente non mancano il rosso vivo, l'arancione, il nero e il grigio scuro, mentre per gli amanti del sesto elemento della tavola periodica, è possibile anche includere dettagli in fibra di carbonio verniciati in blu, rosso, verde o viola.

Gli eventuali clienti Zenvo hanno pochi limiti pure riguardo le tonalità per le minigonne laterali, l'alettone posteriore, il diffusore e lo splitter frontale. Non poteva mancare poi la palette di colori per dipingere le pinze freno.

Entrando nell'abitacolo notiamo due diverse configurazioni: Comfort e Track. Ovviamente la seconda include una quantità ridicola di fibra di carbonio e un volante del tutto differente, ma anche le parti in alluminio destano un certo interesse. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, vi consigliamo vivamente di creare la vostra e personalissima Zenvo TSR-S.

