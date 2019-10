L'incredibile V10 della Lexus LFA emette una melodia senza pari: il video

La Lexus LFA è una vettura unica. Ha uno stile estetico, delle sensazioni al volante, e un'ingegnerizzazione senza eguali in campo automobilistico. Quello che più impressiona è però il suo V10, ascoltiamolo insieme.

La storia dietro la creazione di questa macchina è peculiare, infatti è stata caratterizzata da continui ripensamenti, modifiche alla carrozzeria, riconversioni e anche da una partnership con Yamaha, che ha contribuito alla creazione del pazzesco propulsore V10 da 4,8 litri aspirato, capace di raggiungere i 9.000 rpm in un sound di una drammaticità senza eguali.

Tutti possono costruire un V10 dal buon sound, ma per avere un risultato simile a quello ottenuto con la LFA, c'è bisogno di una massa delle componenti interne ridotta a livelli impossibili. Lexus ha quindi contattato Yamaha per un aiuto in tal senso, e la sinergia ha portato a un V10 a carter secco, ad un'aspirazione a doppio stadio, e a corpi farfallati individuali. Ma lo ripetiamo, la cosa più difficile è stata creare un motore infinitamente leggero.

Il propulsore è stato pertanto dotato di pistoni in alluminio forgiato, di bielle in alluminio forgiato, di valvole in titanio solido, e di un triplo scarico in titanio. In tal modo non è inimmaginabile raggiungere un numero di giri al secondo così elevato con una tale inconcepibile efficienza. Pensate che da fermo il V10 è in grado di teletrasportare la il contatore dei giri alla linea rossa in soli 0,6 secondi. Speriamo di aver reso l'idea.

Dal video potete anche ascoltare quanto velocemente sia chiamato in causa l'automatico sequenziale a 6 marce e a singola frizione, per un'accelerazione talmente violenta da richiedere un tachimetro digitale, perché quello con lancetta analogica non sarebbe in grado di tenere il passo. Piccolo-grande neo? Il prezzo. La decade di lavori, ripensamenti, rielaborazioni e re-ingegnerizzazioni hanno causato una lievitazione del costo al cliente per una LFA a 380.000€, un valore stratosferico se ci fermiamo davanti ai numeri. Infatti sotto al cofano troviamo 553 cavalli di potenza e 480 Nm di coppia, i quali portano la vettura da 0 a 100 in 3,6 secondi.

Per concludere restando in casa Lexus, vi informiamo che il produttore giapponese lancerà la prima auto completamente elettrica nel corso del 2020, ecco a voi un concept presentato al Tokyo Motor Show di quest'anno.