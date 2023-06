L'incredibile unboxing della chiave della Koenigsegg Jesko, hypercar da 3 mln di euro

La Koenigsegg Jesko è un'auto incredibile da ben 1.600 cavalli. Costruita in sole 125 unità fra la versione standard e la versione Absolut della stessa Koenigsegg Jesko, per via della sua potenza, bellezza ed esclusiva, ha un prezzo da capogiro, ben 3 milioni di euro.

Ovviamente una vettura di tale portata non può essere avviata da una classica chiave, di conseguenza i ragazzi dell'azienda svedese hanno ben pensato di realizzare una chiave unica nel suo genere, con un involucro altrettanto esclusivo.

Come potete notare dal video che trovate qui sotto, la chiave viene consegnata in un contenitore cilindrico in fibra di carbonio (non in simil carbonio ma carbonio vero) e metallo. Alla base si trova la scritta Koenigsegg mentre in alto troviamo lo scudo, simbolo dell'azienda scandinava.

Una volta rimosso il coperchio emerge un meccanismo pieghevole dove al suo interno troviamo la chiave stessa su cui è impresso il numero esatto della vettura, da uno a 125. Per prendere la chiave bisogna quindi aprire il meccanismo ed estrarre la chiave, realizzata nella stessa forma del logo del produttore, quindi uno scudo.

La stessa è rifinita in pelle incisa, con un bordo in metallo con finitura cromata, dove si possono leggere le parole Jesko e Koenigsegg. Una delle facce, in carbonio, presenta i vari pulsanti, di preciso ben sette diversi interruttori con tutte le loro funzioni.

Nel dettaglio i primi due permettono di bloccare o sbloccare l'auto. I due successivi, invece, aprono le portiere in automatico, mentre i due pulsanti più sotto permettono di aprire il cofano anteriore e quello posteriore. Infine il settimo ed ultimo pulsante in cui si trova il logo del fantasma di Koenigsegg che permette di attivare tutte le parti mobili della vettura.

Attraverso il filmato ufficiale dell'azienda viene anche mostrato come rimuovere l'involucro esterno della chiave, fissato con tre minuscole viti, e una volta tolto si può vedere il meccanismo con la piccola batteria rotonda che lo alimenta: una vera e propria opera d'arte.