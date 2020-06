Incredibile in Ucraina: un'autoambulanza perde un paziente in corsa

Quando per l'ennesima volta credevamo di aver assistito a ogni cosa possibile e immaginabile, dobbiamo ricrederci ancora: un video proveniente dall'Ucraina ha del paradossale, poiché mostra un paziente mentre cade dal portellone posteriore di un'autoambulanza in corsa.

Le riprese sono state fatte dalla dashcam di una vettura che seguiva a debita distanza il veicolo di soccorso. All'improvviso il conducente della prima nota un oggetto nero mentre cade dal portellone, probabilmente apertosi per errore, dell'ambulanza che lo precedeva.

Non sappiamo se l'uomo a bordo dell'auto si sia accorto immediatamente del fatto che quello a terra sull'asfalto fosse un uomo, ma in ogni caso lo strano evento lo ha portato immediatamente a suonare il clacson per richiamare l'attenzione dell'assistente sanitario alla guida del grosso veicolo, che nel frattempo si era allontanato di qualche metro.

Arrivato nei pressi dell'uomo accasciato, l'automobilista ha fermato la propria vettura ed è sceso a sincerarsi delle condizioni del malcapitato, che per alcuni interminabili secondi è rimasto completamente immobile. Per fortuna dopo un po' ha dato segni di vita girandosi su un fianco, e pochi istanti più tardi è stato raggiunto dal personale sanitario.

Al momento non abbiamo informazioni su quanto accaduto in seguito ai momenti registrati, ma da quello che ci pare di capire dalla descrizione del video caricato su YouTube, il protagonista della vicenda si trovava sotto pesante effetto di alcol, e avrebbe precedentemente rifiutato l'ospedalizzazione. Per questo motivo, non contento di sottostare alle cure dei medici, avrebbe deciso di aprire il portellone posteriore dell'ambulanza e di saltare giù come nulla fosse.

