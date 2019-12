L'incredibile Rimac C_Two debutterà a Marzo con 1.888 cavalli

Vi avevamo già parlato della Rimac C_Two, una hypercar dai numeri fuori scala, la quale è però ancora sottoposta a test intensivi. Adesso ci arrivano nuove notizie dalla Croazia, perché la vettura arriverà prima del previsto.

E' stata infatti confermata in via ufficiale la presentazione al Salone di Ginevra, che si terrà a Marzo 2020. Aspettatevi quindi di trovare modifiche atte a garantirne l'omologazione, oltre alle specifiche finali di quello che sarà il modello in produzione, al quale verrà affibbiato un nome diverso da C_Two.

L'unica cosa certa è che la succeditrice della Concept_One sarà una manifestazione reale del concetto di performance, andando a massimizzare tutti i ritrovati tecnologici odierni. A muovere l'hypercar elettrica ci penseranno quindi 1.888 cavalli di potenza generati da quattro motori elettrici. Cotanta esuberanza verrà scaricata sulle ruote tramite un sistema di torque vectoring, che garantirà una distribuzione ottimale in tempo reale della coppia. Tutto questo, in combinazione all'aerodinamica attiva, permetterà al bolide di scattare da 0 a 96 km/h nel folle tempo di 1,85 secondi, e tenendo schiacciato un po' più a lungo il pedale destro, arriverà a 415 km/h.

La Rimac C_Two andrà a sfidare l'imminente Lotus Evija, un'altra EV estremamente potente, e che voi potrete ammirare tramite questo video. Per concludere vi informiamo che la casa automobilistica croata potrebbe in futuro collaborare con Bugatti per lo sviluppo di un SUV elettrico dalle specifiche altrettanto sconcertanti, ma per averne la certezza dovremo attendere notizie ufficiali in merito.