L'incredibile motore della Mercedes A 45S 4Matic+: è il 4 cilindri più potente di sempre

E' stata annunciata pochi giorni fa la Mercedes Classe A 45S 4Matic+, la versione speciale dedicata al Nurburgring della splendida hatchback della stella e che sotto il cofano vanta il leggendario motore tedesco da 4 cilindri.

Si tratta nel dettaglio del propulsore conosciuto come M139, differente da quello che monta la versione AMG A35, in quanto dotato di un basamento in alluminio ed è inoltre ruotato di 180 gradi, con il turbo e il collettore di scarico che rispetto al solito si trovano nella parte posteriore.

Questo vero e proprio gioiello motoristico viene prodotto ad Affalterbach, storica sede dove AMG realizza altri propulsori da 6 e 8 cilindri, ed è in grado di erogare in totale ben 421 cavalli, a mani basse il 4 cilindri più potente di sempre.

E le prestazioni sono evidenti, visto che la Classe A 45S 4Matic+ raggiunge una velocità massima di 272 km/h ma limitati (se sbloccata sfiorerebbe tranquillamente i 300 km/h). I 100 km/h in partenza da fermo vengono raggiunti in 3,9 secondi mentre i 200 arrivano dop 14,5, numeri decisamente impressionanti.

Stiamo parlando del resto di un motore che vanta 211 cavalli per litro, il che significa che si tratta del propulsore che ha il rapporto potenza litro più elevato fra le auto prodotte in serie che siano attualmente sul mercato o che siano state realizzate in passato.

Giusto per avere un'idea la Bugatti Chiron sviluppa "solo" 187,5 cavalli per litro, mentre la McLaren Senna arriva a 197. I segreti di questo vero e proprio gioiello della meccanica, che a breve scomparirà per lasciare spazio allo stop di auto benzina e diesel dal 2035, sono una canalizzazione più efficiente per l'aria di aspirazione di scarico, un maggiore raffreddamento, e lo spostamento di turbo e scarico nella zona posteriore, contro il firewall, come scritto sopra.

La spinta massima è di 31 psi, mentre i cilindri sono stati rivestiti con un materiale chiamato Nanoslide, che Mercedes utilizza sui motori di Formula 1 e su altri AMG. Il propulsore Mercedes è quindi una vera e propria opera d'arte e qualcosa di simile ha realizzato Ford con il suo Ecoboost 1.0 da ben 167 cavalli che vanta lo stesso rapporto potenza di una M3.