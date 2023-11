L'incredibile motore flat-four in miniatura che suona come una Subaru da rally

Il motore boxer, noto anche come flat-four, presenta una configurazione in cui i pistoni si muovono orizzontalmente in direzioni opposte. Questa configurazione è famosa per la sua fluidità, il baricentro basso e il suono distintivo che è diventato un marchio di fabbrica per Subaru.

Questa configurazione rende il motore boxer a quattro cilindri una scelta preferita da molti appassionati di automobili. In un recente video sul canale Youtube chiamato johnyq90, ci viene mostrata un'opera d'ingegneria di precisione: un motore a combustione miniaturizzato perfettamente funzionante. La meticolosa progettazione e la maestria artigianale che emergono da questa piccola meraviglia sono veramente sorprendenti (date un'occhiata anche a questo motore V8 in miniatura).

Nel video, vengono illustrati passo dopo passo il processo di assemblaggio e come ogni componente, per quanto piccolo, venga inserito con precisione. Ogni pistone, asta e albero a camme è un'opera d'arte a sé stante. Tale precisione johnyq90 ce l'ha mostrata anche nella realizzazione di questo bellissimo motore a benzina da 17.5 cc in scala.

Ciò che rende straordinario questo motore boxer in miniatura è anche il suono caratteristico ripreso da un piccolo motore Subaru. A pieno carico, girando a circa 10.500 giri al minuto, il piccolo motore produce circa 120 watt di potenza, equivalente a circa 0,16 cavalli. Questa potenza è sufficiente per alimentare una lampadina H7.

In generale, un buon lavoro, quando si tentano piccole imprese di questo tipo, risiede nei dettagli della progettazione e nell'impegno richiesto per farlo funzionare in modo completo. Queste miniature devono seguire gli stessi principi ingegneristici dei motori a grandezza naturale, ed è qui che risiedono le vere abilità dell'ingegnere.