L'incredibile McLaren Speedtail sfreccia tra le strade inglesi di Forza Horizon 4

McLaren ha dato il via a una nuova iniziativa denominata #DriveatHome, la quale si concentra sui videogiocatori e sulla condivisione delle foto in-game scattate attraverso la modalità apposita di Forza Horizon 4. La McLaren Speedtail, appena aggiunta, ha fin da subito cominciato ad essere tra le protagoniste delle condivisioni.

Da questo momento Forza Horizon 4 garantisce l'accesso a quasi ogni singola McLaren attuale e, secondo il produttore britannico, lanciarsi senza remore nell'immaginifico e fenomenale gioco di Playground Games può aiutare a stare al sicuro e a divertire mentre parte delle misure restrittive per il distanziamento sociale sono ancora in vigore.

E' proprio questo lo scopo di #DriveatHome, che si focalizza sul "creare nuovi contenuti tramite queste incredibili auto, ed è possibile farlo in sicurezza da casa propria. Attraverso il microcosmo britannico digitale di Forza Horizon 4 ci si potrà imbarcare in avventure settimanali con diverse vetture McLaren, e si potranno condividere le proprie foto preferite sui social."

Insomma, la casa automobilistica inglese, ha abbracciato pienamente Forza Horizon 4 mettendo in piedi una campagna digitale basata sui videogiochi e sui social, e aiuterà i fan del brand nell'affrontare nuove sfide inerenti una serie di scenari episodici, tutti ricreati in-game e includenti "volti famosi del marchio McLaren."

Ma adesso vogliamo fornirvi alcune informazioni relative alla McLaren Speedtail. Il bolide è capace di superare i 400 km/h di velocità massima grazie a un poderoso propulsore ibrido, il quale è in grado di scaricare sull'asfalto ben 1.070 cavalli di potenza e 1.150 Nm di coppia. Alcune settimane fa un esemplare ha sfidato un Aereo Jet in una gara d'accelerazione, e alla guida c'era Chris Harris di Top Gear. Per chiudere vi rimandiamo ai cinque migliori giochi di auto coi quali sfrecciare uscendo dalla quarantena e, come avrete già capito, tra questi non poteva mancare Forza Horizon 4.