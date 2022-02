L'incredibile manovra della Guida Autonoma Beta di Tesla: il software sempre più umano?

Nel 2022 di Tesla non sono previsti nuovi prodotti, per la società californiana però potrebbe essere l'anno del lancio della Guida Autonoma Completa, anche detta negli USA Full Self Driving. Un software in continuo sviluppo che tende sempre più a comportarsi come un umano - e a tal proposito guardate che manovra ha appena fatto...

È da diversi mesi che gli uomini di Elon Musk lavorano per rendere il software meno freddo e più vicino agli istinti umani (per saperne di più: la Guida Autonoma Beta di Tesla sempre più aggressiva), così che non si blocchi di fronte a situazioni che un conducente in carne e ossa prenderebbe di petto. Ebbene il video che vi mostriamo oggi vi spiega esattamente cosa intendiamo dire: là dove un software più inquadrato si sarebbe fermato, la Tesla Model 3 del tester è andata avanti.

Si avventurata a passare fra due auto ferme in coda, in uno spazio davvero ridotto, per poi girare a sinistra con tutti i rischi del caso. Si può sentire chiaramente la voce prima preoccupata e poi gasata del driver, che inizialmente non credeva a ciò che la vettura stesse facendo, successivamente si è esaltato per il successo della manovra. Le domande che sorgono sul piano "morale" della tecnologia però non sono poche, siamo sicuri che la Guida Autonoma del futuro debba comportarsi in questo modo? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, come sempre.

Nel frattempo Tesla ha aggiornato la sua Guida Autonoma Beta alla v10.9.