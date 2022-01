Incredibile Lightyear One: l'elettrica a energia solare percorre 710 km con 60 kWh

La scorsa settimana abbiamo pubblicato il Glossario delle auto elettriche, una piccola guida che formalmente andrà aggiornata a breve: al di là delle auto elettrificate che conosciamo oggi dobbiamo prepararci a salutare le nuove SEV, auto a energia solare. Fra queste la Lightyear One mira a essere uno dei veicoli più efficienti al mondo.

È quanto emerge dagli ultimi test messi a punto dalla Lightyear presso l'European Proving Ground (EUPG) Bridgestone di Aprilia, qui in Italia. La Lightyear One è stata messa alla prova per quanto riguarda l'aerodinamica, le prestazioni delle gomme, l'efficienza e l'alta velocità - con risultati alquanto incoraggianti. Ricordiamo che la Lightyear One è una vettura ad energia solare che promette fino a 725 km con una singola carica.

Sempre più vicina alla produzione di serie, l'ultimo prototipo della One ha raggiunto i 710 km di autonomia con una singola carica, dimostrandosi davvero ultra efficiente. Come stiamo vedendo in queste ultime settimane, la Lucid Air è persino capace di superare gli 800 km di autonomia, perché dunque c'è così tanto entusiasmo attorno alla Lightyear One? Beh non solo la vettura può ricaricarsi con il sole, al suo interno c'è una "piccola" batteria da 60 kWh, mentre la Lucid Air può contare su 118 kWh effettivi, ecco perché parliamo di una delle vetture più efficienti al mondo.

Durante i test italiani la One ha consumato 141 Wh/km a una velocità media di 130 km/h, ottenendo in queste condizioni (e con cielo nuvoloso) oltre 400 km di autonomia. Assolutamente non male, visto che parliamo di velocità da autostrada. Le concorrenti solitamente si fermano a una media di 265 km, secondo i dati Lightyear. Non vediamo davvero l'ora di toccare con mano la vettura di serie.