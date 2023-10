L'incredibile Hummer H1 X3: grande come un appartamento, al suo interno anche un bagno

Se l'Hummer H1 vi sembra grande allora non avete mai visto l'X3 di proprietà dello sceicco Rainbow, nome d'arte di Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan. Si tratta di un gigantesco mezzo a quattro ruote dalle dimensioni stratosferiche.

La batteria dell'Hummer EV vi potrà sembrare mostruosa ma dovreste comunque buttare un occhio all'Hummer H1 X3 lungo ben 14 metri, alto 6.58 (più di una casa a due piani), e largo 5.79.

Sotto il cofano non troviamo un motore molto “green”, visto che tale “bestia” è alimentata da ben quattro propulsori diesel, uno per ogni ruota. Confrontando l'Hummer H1 X3 con una qualsiasi vettura, anche un'auto gigantesca come appunto l'H1 standard, rende quest'ultima minuscola, quasi un giocattolo, tenendo conto che le dimensioni dell'humvee americano sono pari a 4.6 metri di lunghezza per un'altezza di due metri e due punto uno di larghezza.

L'X3 occupa di fatto quasi due corsie di una strada, e all'interno, essendo mastodontico, troviamo un vero e proprio appartamento accessibile tramite una scala situata sotto il pianale dello stesso veicolo.

Non può mancare quindi il bagno e persino una cucina: di fatto una vera casa con le ruote. Di recente la vettura di Rainbow è stata esposta all’Off-Road History Museum di Al Madam, nell'Emirato di Sharjah, degli Emirati Arabi Uniti, ed ha ovviamente attirato la curiosità dei presenti visto che la vettura appare davvero incredibile, assolutamente fuori scala.

La cosa particolare è che è perfettamente funzionante, visto che l'X3 si può guidare sulle strade, ma ovviamente non pensate di vederla sulle stradine di montagna italiane: servono le classiche autostrade a più corsie di Dubai, altrimenti è impossibile fare manovra.

Ma chi è Rainbow? Si tratta di uno sceicco il cui patrimonio è valutato circa 20 miliardi di dollari e che gestisce quattro diversi musei automobilistici situati tutti negli Emirati Arabi. La sua passione è quella di creare modelli dalle dimensioni più grandi rispetto a quelli di serie e oltre all'Hummer di cui sopra, possiede anche un Dodge Power Wagon del 1950, ovviamente gigantesco, anch'esso trasformato in un'abitazione circolante.

In totale vanta una collezione di circa 3mila veicoli, in grado quasi di impensierire il garage del famoso Principe del Brunei, fra le 10 collezioni di auto al mondo più incredibili di sempre.