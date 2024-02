Incredibile collezione segreta di supercar scoperta a Bruxelles: 14 Ferrari e 8 Porsche

Un collezionista anonimo ha dato la possibilità ad un altro appassionato (ma famoso) collezionista di auto, Xavier Molinar, la possibilità di visionare i suoi pezzi unici. Molinar si è detto scioccato di ciò che ha visto.

Queste auto sono conservate in un hangar (segreto) a Bruxelles dove Molinar ha avuto il privilegio di scoprire una selezione di 22 automobili, tra cui 14 Ferrari e 8 Porsche, prodotte tra il 1975 e il 1997.

La cosa bizzarra di tutto questo è che Molinar è stato contattato in gran segreto da questo collezionista anonimo, in un modo quasi teatrale, al punto che Molinar inizialmente era incredulo e pensava ad uno scherzo. "Quando ho appreso dell'esistenza di questa collezione, ho pensato fosse uno scherzo. Ma una volta di fronte a queste auto, è stato come vivere San Nicola e Natale allo stesso tempo"Il venditore, rispettando rigorosamente il suo desiderio di rimanere nell'ombra, ha mantenuto segreta anche la posizione dell'hangar. "Non posso rivelarti dove si trovi l'hangar. Tutto ciò che posso dirti è che si trova a Bruxelles", ha affermato.

Tra le meraviglie esposte, spiccano una Testarossa blu dal valore di 200.000 euro e una Porsche 911 S che ha partecipato a una rapina in Italia. Molinar ha inoltre citato una Ferrari 365 GT BB come pezzo forte della collezione, con un prezzo stratosferico di 650.000 euro.

Di collezioni assurde ve ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, l'ultima di queste è composta da 230 vetture, tra Ferrari e Rolls-Royce d'epoca. E chissà cosa potrebbe esserci là fuori e al quale siamo totalmente all'oscuro.

Molti collezionisti infatti non amano sfoggiare le proprie primizie e restano nell'oscurità, godendosi la propria collezione in una sorta di contemplazione solitaria. Questo non è il caso di questo appassionato di auto giapponesi residente in Qatar. Tra Nissan Skyline, Toyota e Mitsubishi in edizioni molto pregiate ed esclusive, questa collezione targata sol levante è davvero incredibile.