E' questo la più incredibile collezione di auto di sempre? 230 vetture fra Ferrari e Rolls

Nei Paesi Bassi, di preciso nella cittadina di Doordrecht, nell'Olanda meridionale, ha sede una delle più incredibili collezioni d'auto di sempre: ben 230 vetture storiche fra cui Ferrari, Alfa Romeo e Rolls Royce.

Dopo la straordinaria collezione d'auto di Gordon Murray, è venuta alla luce questa nuova "raccolta" a firma signor Palmen, un 82enne che ha iniziato ad appassionarsi di vetture da una quarantina d'anni a questa parte.

Al suo interno troviamo grandi classici fra Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, ma anche BMW, Mercedes, Jaguar, Aston Martin, Rolls Royce, Chevreol, Cadillac e Ford. Una collezione davvero impressionante che racchiude tra l'altro una storia particolare.

Nessuno ne ha mai saputo nulla se non da un annetto a questa parte, quando un incendio nel capannone dove sono tenute le vetture ha costretto l'intervento dei vigili del fuoco. Il signor Palmen le ha custodite in maniera piuttosto “blanda” possiamo dire, visto che le auto sono state rinvenute un po' impolverate e arrugginite, ma in ogni caso pare siano state accese più o meno tutti i giorni per evitare danni al motore.

Negli ultimi tempi, comunque, il proprietario di co-tanta bellezza ha avuto dei problemi fisici, di conseguenza si è deciso di mettere in vendita questa super collezione vista l'impossibilità dell'anziano olandese di continuare a prendersi cura delle sue vetture.

Il prossimo 19 maggio la 'The Palmen Barnfind Collection' andrà così all'asta grazie alla Gallery Aaldering e Classic Car Auctions; "Questa collezione di è davvero un'opportunità unica per gli appassionati di auto e i collezionisti di tutto il mondo", hanno affermato Nico e Nick Aaldering in un comunicato stampa.

"Siamo molto lieti di poter mettere all'asta queste auto attraverso le aste di auto d'epoca e non vediamo l'ora di vedere quanto interesse c'è in questa meravigliosa collezione". Carlo Te Lintelo, responsabile del marketing di Gallery Aaderling, ha aggiunto: "Queste auto sono in ottime condizioni e immensamente diverse. Spesso le persone si concentrano su un marchio quando collezionano auto come Mercedes Benz, Jaguar o BMW. Il signor Palmen non ha collezionato solo auto costose o esclusive, ha comprato tutto ciò che voleva”.

E ancora: "Questa collezione include auto molto speciali. Come la Lancia B4 Spider America. Tanto per darti un'idea, quell'auto da sola si venderà fra i 600mial e i 700mila euro. E' molto rara ne sono state realizzate un paio Se in perfette condizioni, possono essere vendute fino a 1 milione di euro”.

Te Lintelo ha proseguito: "Abbiamo centinaia di domande sul motivo per cui ha iniziato a collezionare. C'è così tanto mistero intorno alle macchine ma il signor Palmen non può rispondere e questo è molto triste. Viveva nel magazzino e non in modo lussuoso. Le auto erano la sua vita - ha concluso - vogliamo rispettare la sua eredità. Questa è stata tutta la sua vita. La Galleria Aldering ha scelto di intitolare la collezione a lui per onorarlo".

Sicuramente una ghiotta occasione per tutti i collezionisti, così come è assolutamente da ammirare la collezione privata di auto di Michael Schumacher, un insieme di fuoriserie davvero da mille e una notte.