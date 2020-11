Incredibile caso di furia stradale: SUV inchioda in autostrada e causa un grave incidente

Come potete vedere dal video del notiziario in alto, caricato su YouTube nel corso della giornata di ieri da Drive Tesla Canada, il folle conducente di un SUV si è lanciato davanti a una Tesla per poi inchiodare improvvisamente e causare un incidente potenzialmente molto grave. La telecamera dell'auto elettrica ha registrato tutta la dinamica.

A quanto pare nessuno si è ferito in modo particolare in seguito allo schianto, ma il proprietario della EV ha riferito di aver "preso una bella botta", e lo stesso vale per la sua macchina. Stando a quanto riportato al momento dalla polizia, le cose sarebbero potute andare in maniera ampiamente peggiore. La dashcam ha aiutato a comprendere chiaramente la dinamica, e infatti gli agenti hanno lodato la tecnologia per l'aiuto nello svolgimento delle indagini.

Guidare in quel modo può sicuramente provocare la morte di un utente della strada, ed è un comportamento quasi equiparabile a un tentato omicidio. In genere in fenomeni di furia stradale come questo c'è un aggressore e c'è una vittima, e le forze dell'ordine lo hanno confermato senza alcun dubbio prendendo visione dell'intero filmato prodotto dalle telecamere di bordo: il conducente della Subaru si è buttato improvvisamente a destra e ha spinto fortemente sul pedale del freno.

Non sappiamo la ragione per la quale abbia deciso di agire in quel modo, ma il proprietario della EV ha riferito di aver superato la Subaru e di aver causato così il nervosismo del conducente. La polizia ha ascoltato due storie diametralmente opposto, ma le riprese parlano chiaro: qualunque sia il movente, si tratta di una manovra assolutamente scellerata la quale avrebbe anche potuto portare a un decesso.

Alla fine della storia il guidatore della Subaru se l'è cavata con una multa per "guida spericolata intenzionale", e probabilmente gli è andata di lusso. Nel caso foste curiosi di assistere ad eventi simili, abbiamo altri due casi degni di nota: il primo riguarda un SUV nero che aggredisce una Tesla Model 3 in modo assurdo, mentre il secondo ha come protagonista un automobilista che prima ha lanciato degli oggetti ad un'altra vettura e poi è passato col rosso provocando un violento incidente.