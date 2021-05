L'incredibile Bugatti Centodieci morde il Nürburgring: eccola in azione

La Bugatti Centodieci è una hypercar stratosferica, la quale si basa sulla Chiron per offrire ai facoltosi clienti del brand francese un modello dalla carrozzeria unica e dalle performance di un livello estremo.

Quando parliamo della casa di Molsheim ci riferiamo a un brand di grande lusso ed esclusività, ma con la Centodieci abbiamo paura di fare un eufemismo. In effetti il bolide costa circa 8 milioni di euro e vanta soltanto 10 esemplari costruiti, che si muovono grazie ad poderoso W16 quad-turbo in grado di erogare ben 1.600 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia, i quali si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, in uno 0 a 200 km/h da 6,1 secondi e in una velocità di punta limitata elettronicamente a 380 km/h. Riguardo la trazione un sistema apposito invia l'output a tutte e quattro le ruote tramite un cambio a doppia frizione e sette rapporti.

Il video in alto raffigura pertanto un'auto rarissima e indomabile, che per la prima volta in assoluto è stata portata al Nürburgring per scatenarne le doti nascoste. Per questo definire con l'aggettivo di fortunato lo YouTuber Misha Charoudin (accompagnato da una leggenda del Nürburgring) è minimizzare: si tratta di un'esperienza unica.



Dal minuto 6:18 Charoudin ci permette di entrare nell'abitacolo con tre inquadrature: una sulla strada, una su di sé e sul conducente e l'altra sul tachimetro. Anche se la va velocità è molto elevata, è chiaro dalle immagini che il pilota non stia provando un record della pista, ma più volte la lancetta ha superato il numero 250 con una facilità disarmante.



Da parte nostra supponiamo che i primi clienti stiano fremendo all'idea di riceverla il prima possibile, e a quanto pare dovranno pazientare ancora per poco: gli ultimi test si avvicinano alla conclusione, e Cristiano Ronaldo ne sarà felice.