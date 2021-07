Questo è il prossimo Batciclo di Batman: il missile su ruote apparirà in The Flash

Batman senza "strumenti del mestiere" è come uno Spiderman senza le ragnatele, o magari come un dottor Banner non più in grado di trasformarsi nell'incredibile Hulk. Certo le doti fisiche dell'Uomo Pipistrello sono invidiabili, ma a renderlo invincibile sono spesso i suoi pazzeschi veicoli.

Ecco perché tutti i fan di Batman sono sempre curiosi di poter posare gli occhi su un nuovo gadget o su una nuova interpretazione della Batmobile e del Batciclo. In tal senso abbiamo ottime notizie per voi, poiché su Twitter sono appena state pubblicate interessanti foto sulla spettacolare moto da battaglia che vedremo nella prossima pellicola The Flash a opera di DC Films.

L'imminente Batman di Ben Affleck (l'attore fa ritorno a Gotham City) cavalcherà un bolide che lascia poco spazio all'eleganza, e guarda esclusivamente alla robustezza e alle funzionalità. Davanti le tozze ruote sono due, mentre al posteriore la ruota è singola ma eccezionalmente larga. La scocca è lunghissima, e si esprime lasciando il metallo e i fori in bella vista senza evitare di nascondere l'artiglieria pesante.

Il look generale è da vero carro armato, e in un certo senso la somiglianza con il Dodge Tomahawk concept è lampante. Adesso i fan di Batman non vedono l'ora di poter assistere all'azione del veicolo sul grande schermo, anche se dovranno armarsi di una buona dose di pazienza: The Flash non uscirà prima del 2022.



Avviandoci a chiudere non possiamo non rimandarvi al nostro speciale sulle 5 auto più belle mai guidate dell'Uomo Pipistrello. Tra queste non può esserci il modello che apparirà nei prossimi mesi nell'attesissimo The Batman, poiché su di lei sappiamo ancora troppo poco.